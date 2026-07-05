نجم الزمالك السابق: بعيدًا عن الانتماءات .. إمام عاشور الأفضل ويستحق 100 مليون

أشاد أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بإمكانات نجم الأهلي إمام عاشور، مؤكدًا أنه الأفضل في مصر وأفريقيا خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع الأجواء الاحتفالية التي يعيشها الشارع الرياضي بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب أسامة حسن، عبر حسابه على "فيسبوك": "بعيدًا عن أي انتماء، إمام عاشور أفضل لاعب في مصر وأفريقيا بلا منازع، وأقولها من قلبي، اللاعب الوحيد اللي يستحق فعلًا 100 مليون."

وتأتي تصريحات أسامة حسن في ظل حالة الزخم التي تشهدها الكرة المصرية، بعدما حقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، عقب الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

ويضرب منتخب مصر موعدًا قويًا مع منتخب الأرجنتين في دور الـ16، في مواجهة مرتقبة تُقام يوم الثلاثاء 7 يوليو، على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط آمال جماهيرية بمواصلة المشوار التاريخي في المونديال.