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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل.. وحقيقة تغيير اسمها

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
خالد يوسف

تتجه أنظار ملايين المواطنين خلال الفترة المقبلة نحو موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة، لاستقبال الزوار بحلة جديدة كلياً، حيث يأتي هذا الترقب مع اقتراب الانتهاء من أعمال التطوير الكبرى التي أعادت رسم ملامح الحديقة التاريخية، ضمن خطة استراتيجية طموحة تستهدف إعادة إحياء واحدة من أعرق حدائق الحيوان في العالم، لتعود واجهة سياحية وترفيهية متطورة تلبي تطلعات الزوار وتواكب المعايير العالمية.
 

تطوير اقدم حدائق الحيوان العالمية

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، أعمال تطوير غير مسبوقة شملت تحديث البنية التحتية، وتطوير بيئات إيواء الحيوانات، وربطها بحديقة الأورمان، إلى جانب الحفاظ على معالمها التاريخية والأثرية، بما يعيد إليها مكانتها كواحدة من أبرز المزارات السياحية في مصر.

وتقام حديقة الحيوان بالجيزة على مساحة 112 فدانًا، ما يجعلها واحدة من أكبر حدائق الحيوان داخل المدن على مستوى العالم، وتضم الحديقة أكثر من 3 آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة، بالإضافة إلى 186 فصيلًا من الثدييات والطيور والزواحف، فيما تعود نشأتها إلى عهد الخديوي إسماعيل، لتصبح ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

من المقرر افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الزوار خلال الاشهر القليلة المتبقية من العام الحالي، حيث تم الاعلان من قبل عن الموعد بأنه خلال الربع الأخير من عام 2026.


وجار الانتهاء من جميع أعمال التطوير والتجهيزات النهائية، لتستقبل الجمهور بتجربة جديدة تجمع بين الترفيه والتعليم والحفاظ على الحياة البرية، وفق أحدث النظم العالمية في إدارة حدائق الحيوان.
 

تطوير شامل وفق المعايير العالمية

يهدف مشروع التطوير إلى رفع كفاءة الحديقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار، مع توفير بيئات أكثر ملاءمة للحيوانات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لرعاية الحياة البرية.

كما يركز المشروع على الحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية للحديقة، التي تُعد من أهم المعالم التراثية في مصر، وذلك بالتعاون مع خبراء واستشاريين دوليين لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
 

حقيقة تغيير اسم الحديقة

من أبرز ملامح التطوير، تغيير الهوية البصرية للحديقة، حيث ظهرت لوحة جديدة على إحدى البوابات تحمل اسم «جنينة الحيوانات» بدلًا من «حديقة الحيوان»، في خطوة تعكس الرؤية الجديدة للمشروع بعد انتهاء أعمال التطوير. 


 

مراحل التطوير والربط بحديقة الأورمان

بدأت أعمال تطوير الحديقة رسميًا في 9 يوليو 2023، عقب تسلم التحالف المسؤول إدارة المشروع، حيث انطلقت خطة متكاملة لتحديث البنية التحتية، وإعادة تأهيل المنشآت، وتطوير المرافق والخدمات، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والأثري للموقع.

يتضمن المشروع إنشاء نفق حديث يربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان، بما يسمح للزوار بالتنقل بين الحديقتين بسهولة، ويخلق مسارًا سياحيًا وترفيهيًا موحدًا يُعد من الأكبر في القاهرة الكبرى.

كما تشمل أعمال التطوير إعادة تصميم أماكن إيواء الحيوانات، وتحديث الممرات والخدمات، مع الحفاظ على أبرز المعالم التاريخية داخل الحديقة، ومن بينها:

- كوبري إيفل.

- القاعة اليابانية.

- القاعة الملكية.

- جزيرة الشاي والجبلاية.

- المتحف الحيواني.

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