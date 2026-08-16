باريس سان جيرمان يصطدم بطموح لانس في كأس السوبر الفرنسي

تتجه الأنظار في العاشرة مساء اليوم الأحد إلى ملعب «بوليرت ديليليس»، الذي يحتضن مواجهة باريس سان جيرمان ولانس في كأس الأبطال الفرنسي، وسط طموحات متباينة بين بطل الدوري الساعي لإضافة لقب جديد، وصاحب الأرض الباحث عن رد اعتباره.

وتجمع بطولة كأس الأبطال الفرنسية بين بطلي الدوري وكأس فرنسا، إلا أن نسخة هذا العام تحمل طابعًا مختلفًا بإقامتها داخل فرنسا، وتحديدًا على ملعب لانس، بعدما جرت العادة على تنظيمها خارج البلاد بهدف الترويج للكرة الفرنسية.

ويخوض باريس سان جيرمان المباراة مدعومًا بسلسلة من النجاحات المحلية والقارية، بعدما توج بلقب الدوري الفرنسي للموسم الرابع تواليًا، متفوقًا على لانس الذي اكتفى بوصافة المسابقة.

كما يدخل الفريق الباريسي المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب تتويجه مؤخرًا بكأس السوبر الأوروبية للمرة الثانية على التوالي، بعدما تغلب على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1 في مدينة سالزبورج النمساوية.

وسجل خفيتشا كفاراتسخيليا وديزريه دويه هدفي باريس سان جيرمان، بينما أحرز براين مادجو هدف الفريق الإنجليزي، ليواصل النادي الباريسي تألقه على الساحة القارية.

ويأمل باريس، بقيادة لويس إنريكي، في مواصلة سيطرته على البطولات، والتتويج بكأس السوبر الفرنسي للمرة الـ15 في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي في المسابقة، بمشاركة نجومه وعلى رأسهم عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي.

في المقابل، يتسلح لانس بعاملي الأرض والجمهور، ويخوض اللقاء برغبة واضحة في تعويض خسارة لقب الدوري أمام باريس سان جيرمان، بعدما أنهى الموسم في المركز الثاني.

وكان لانس قد أنهى موسمه بالتتويج بكأس فرنسا، عقب فوزه على نيس بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم على ملعب «ستاد دو فرانس»، في مباراة شهدت مشاركة السعودي سعود عبد الحميد.

وتمنح مواجهة اليوم لانس فرصة مثالية للرد على باريس سان جيرمان، وإثبات قدرته على مقارعة بطل فرنسا في مباراة واحدة، بعدما فشل في انتزاع صدارة الدوري خلال الموسم الماضي.