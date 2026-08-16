موقف عمر مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي وأرسنال المتوقع في كأس الدرع الخيرية

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام أرسنال، مساء اليوم الأحد، على ملعب "برينسيباليتي" في العاصمة الويلزية كارديف في بطولة الدرع الخيرية.

وتجمع المباراة بين أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي، المتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للفريقين قبل انطلاق منافسات الموسم.

ومن المتقوع أن يشارك عمر مرموش نجمان المصري في تشكيل مانشستر سيتي الأساسي أمام أرسنال في المباراة المرتقبة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي كالتالي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيس - دياز - جفارديول - آيت نوري.

خط الوسط: كوفاسيتش - نيكو - فودين.

خط الهجوم: سيمينيو - دوكو - عمر مرموش

تشكيل أرسنال المتوقع لبطولة كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا

خط الدفاع: بين وايت - كريستيان موسكيرا - جابرييل ماجاليس - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط الدفاعي: مارتن زوبيمندي - مايلز لويس سكيلي

خط الوسط الهجومي: نوني مادويكي - مارتن أوديجارد - كريستوس تزوليس

خط الهجوم: فيكتور جيوكيريس