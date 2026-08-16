قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، طريقة عمل كيك البرتقال الهشة.

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :



المكونات:



2 كوب دقيق أبيض فاخر (منخول)

1 كوب عصير برتقال طازج

1 كوب سكر

نصف كوب زيت نباتي (أو خليط من الزيت والسمن)

3 حبات بيض (بدرجة حرارة الغرفة)

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح صغيرة



خطوات التحضير

تجهيز الفرن والقالب:

سخني الفرن على درجة حرارة 180.

ادهني قالب الكيك بقليل من السمن أو الزيت ورشيه بالدقيق.

خلط المكونات السائلة:

في الخلاط الكهربائي، اضربي البيض مع السكر، الفانيليا، وبشر البرتقال جيداً حتى يصبح الخليط فاتح اللون وله قوام كريمي.

إضافة الزيت والعصير:

أضيفي الزيت وعصير البرتقال إلى الخلاط واستمري في الخفق لمدة دقيقة حتى تتجانس المكونات.

خلط المكونات الجافة:

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ورشة الملح.

دمج المكونات:

صبي الخليط السائل تدريجياً فوق الدقيق، واخلطي بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد حتى يختفي الدقيق تماماً وتحصلي على قوام ناعم وبدون تكتلات.

الخبز:

صبي الخليط في القالب وادخليه الفرن على الرف الأوسط لمدة 35 إلى 42 دقيقة (تجنبي فتح الفرن قبل مرور 30 دقيقة).

الاختبار والتبريد:

اختبري نضج الكيك بوعود خشبي في المنتصف؛ إذا خرج نظيفاً تكون جاهزة. اتركيها تبرد تماماً قبل التقطيع والتقديم.



سر النجاح: لضمان ارتفاع الكيك وهشاشته، احرصي أن تكون جميع المكونات (خاصة البيض والعصير) بدرجة حرارة الغرفة وليست باردة من الثلاجة.

