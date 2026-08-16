قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، طريقة عمل كيك البرتقال الهشة.
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :
المكونات:
2 كوب دقيق أبيض فاخر (منخول)
1 كوب عصير برتقال طازج
1 كوب سكر
نصف كوب زيت نباتي (أو خليط من الزيت والسمن)
3 حبات بيض (بدرجة حرارة الغرفة)
1 ملعقة كبيرة بشر برتقال
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح صغيرة
خطوات التحضير
تجهيز الفرن والقالب:
سخني الفرن على درجة حرارة 180.
ادهني قالب الكيك بقليل من السمن أو الزيت ورشيه بالدقيق.
خلط المكونات السائلة:
في الخلاط الكهربائي، اضربي البيض مع السكر، الفانيليا، وبشر البرتقال جيداً حتى يصبح الخليط فاتح اللون وله قوام كريمي.
إضافة الزيت والعصير:
أضيفي الزيت وعصير البرتقال إلى الخلاط واستمري في الخفق لمدة دقيقة حتى تتجانس المكونات.
خلط المكونات الجافة:
في وعاء عميق، اخلطي الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ورشة الملح.
دمج المكونات:
صبي الخليط السائل تدريجياً فوق الدقيق، واخلطي بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد حتى يختفي الدقيق تماماً وتحصلي على قوام ناعم وبدون تكتلات.
الخبز:
صبي الخليط في القالب وادخليه الفرن على الرف الأوسط لمدة 35 إلى 42 دقيقة (تجنبي فتح الفرن قبل مرور 30 دقيقة).
الاختبار والتبريد:
اختبري نضج الكيك بوعود خشبي في المنتصف؛ إذا خرج نظيفاً تكون جاهزة. اتركيها تبرد تماماً قبل التقطيع والتقديم.
سر النجاح: لضمان ارتفاع الكيك وهشاشته، احرصي أن تكون جميع المكونات (خاصة البيض والعصير) بدرجة حرارة الغرفة وليست باردة من الثلاجة.