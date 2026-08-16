إنشاء مكتب تصديق قنصلي في مجمع محاكم القاهرة الجديدة

أبرم مجلس الدولة ووزارة الخارجية، اليوم الأحد الموافق 16/8/2026، بروتوكول تعاون ثنائي بين الجانبين؛ لإنشاء مكتب يُقدم خدمات التصديق القنصلي للأوراق والمستندات التي تتطلب تصديق وزارة الخارجية، وذلك بمقر مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، في خطوة تعكس تكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها من أجل تقديم أفضل الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وشهد المستشار/ محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك، حيث قام المستشار/ ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، بالتوقيع على البروتوكول ممثلاً عن مجلس الدولة، كما قام السفير/ حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون القنصلية والمصريين في الخارج بالتوقيع ممثلاً عن وزارة الخارجية.

وافتتح الجانبان، عقب مراسم التوقيع، المكتب رسمياً، وتم إطلاق العمل به بصورة فعلية ليبدأ في تقديم خدماته لجمهور المتعاملين ابتداءً من اليوم.

وأعرب المستشار/ محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، عن بالغ تقديره لجهود وزارة الخارجية تحت قيادة الوزير الدكتور/ بدر عبد العاطي، في تعزيز مكانة مصر الدولية والدفاع عن مقدرات الدولة وحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وحرص الوزارة على الارتقاء بمستوى خدمات المواطنين في مختلف القطاعات.

وأكد أن مجلس الدولة لا يألو جهداً من أجل التعاون البناء مع مختلف الوزارات وجهات ومؤسسات الدولة، على النحو الذي يحقق الصالح العام للمواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تعزيز مجالات العمل المشترك بين مجلس الدولة ووزارة الخارجية، يساهم بشكل مباشر في تقديم خدمات نوعية لجمهور المتقاضين والمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم.

وشدد رئيس مجلس الدولة على أن المجلس يضع في صدارة أولوياته، أن تكون جميع الخدمات التي تُقدم للمواطنين، بصورة لائقة ومواكبة للعصر وترفع الأعباء من على كاهلهم، فضلاً عن العمل المستمر على توفير المُناخ الملائم للمتقاضين، انطلاقاً من إيمان وقناعة راسخة بأهمية العدالة الناجزة.

من جانبه، أعلن المستشار/ ناصر رضا - نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس، تدشين العمل رسمياً بمكتب التصديق القنصلي الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، وأوضح أن المكتب الجديد مجهز بالكامل بجميع الأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة التي من شأنها تقديم خدمة نوعية متطورة وسريعة تليق بالمواطنين وتلبي احتياجاتهم، معرباً في الوقت ذاته عن خالص شكره وتقديره لوزارة الخارجية على التعاون البناء مع مجلس الدولة، والذي أثمر عن إنشاء هذا المكتب المتميز لخدمة المصلحة العامة.

من جهته، أعرب السفير/ حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، عن تقدير وزارة الخارجية لمجلس الدولة، بوصفه صرحاً قضائياً عريقاً وشامخاً، ومؤكداً حرص الوزارة الدائم على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات وجهات الدولة، وعلى رأسها الجهات والهيئات القضائية، باعتبار أن هذه الجهات تضطلع برسالة سامية قوامها إرساء الحق وتحقيق العدالة بين المواطنين.