مستوطنون يهاجمون عدة بلدات في الضفة الغربية.. وقوات الاحتلال تطلق النار على الفلسطينيين

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن عشرة فلسطينيين أصيبوا جراء اعتداءات نفذها مستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينهم ثمانية تعرضوا للضرب، فيما أصيب اثنان برصاص قوات الاحتلال في حارة الجعبري بمدينة الخليل.

وأضافت أن نحو عشرين فلسطينياً أصيبوا في اعتداءات للمستوطنين بمنطقة بيت عينون، بينما اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينياً من المنطقة. كما اقتحمت بلدتي ترقوميا وبيت أمر، وداهمت منازل واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

وأوضحت السلامين أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة المغير شمال شرقي رام الله واعتقلت ثلاثة أشقاء، أُفرج عن اثنين منهم لاحقاً، بينما لا يزال الثالث محتجزاً، على خلفية إغلاق طرق فرعية بالحجارة.