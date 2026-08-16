شمال سيناء : استمرار الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية لضبط الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، حملة تموينية موسعة بمدينة العريش، تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ومحافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور، بضرورة تكثيف الحملات التموينية المشتركة لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين.

وقال رأفت العبد مدير تموين شمال سيناء، في بيان، اليوم /الأحد/ - إن الحملة جرت بمشاركة مباحث التموين و إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية المعنية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحرير عدد 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و6 محاضر أخرى لعدم وجود شهادات صحية، بجانب ضبط كمية من الدقيق بدون فواتير.

وأكد مدير تموين شمال سيناء استمرار الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضبط الأسواق ومنع الممارسات غير القانونية.