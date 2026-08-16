كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

خيّم الحزن على أهالي قرية غمازة الكبرى التابعة لمركز الصف، عقب وفاة العروس شيماء محمد وإصابة زوجها شعبان محمد في حادث سير أليم، أثناء توجههما معًا لقضاء شهر العسل، وذلك بعد أيام قليلة من زفافهما.

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان العروسان يستقلان السيارة معًا في طريقهما إلى سيوة لقضاء شهر العسل، قبل أن يتعرضا لحادث سير مروع أسفر عن وفاة العروس شيماء غريب.

وجرى نقل زوجها، إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضع للعلاج عقب إصابته في الحادث، وسط دعوات من أهالي القرية بالشفاء العاجل وتمام السلامة.

وتحولت فرحة الزواج التي لم يمض عليها سوى أسبوع إلى مأساة مؤلمة، بعدما رحلت العروس بشكل مفاجئ قبل أن تبدأ حياتها الزوجية فعليًا، بينما يرقد زوجها في المستشفى متأثرًا بإصاباته جراء الحادث.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي غمازة الكبرى، الذين نعوا الفقيدة، مؤكدين أن رحيلها المفاجئ شكّل صدمة كبيرة لأهلها وزوجها وأبناء القرية، خاصة أنها توفيت بعد أيام قليلة من زفافها وأثناء توجهها مع زوجها لقضاء شهر العسل.

كما كثف أهالي القرية الدعاء للزوج المصاب، سائلين الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يكتب له السلامة والعافية، وأن يربط على قلبه في هذا المصاب الجلل، وأن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.