قائمة الراحلين عن الأهلي في ميركاتو الصيف

شهدت قائمة النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية رحيل عدد من اللاعبين، سواء بالانتقال النهائي أو على سبيل الإعارة، في إطار إعادة ترتيب صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وضمت قائمة الراحلين التالي:-

محمود حسن تريزيجيه → الرياض السعودي، في صفقة انتقال حر.

→ الرياض السعودي، في صفقة انتقال حر. أليو ديانج → فالنسيا الإسباني، بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

→ فالنسيا الإسباني، بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي. عمر كمال عبدالواحد → المقاولون العرب، لمدة عامين في صفقة انتقال حر.

→ المقاولون العرب، لمدة عامين في صفقة انتقال حر. إبراهيم عادل ، لاعب وسط فريق الشباب → المقاولون العرب، لمدة عام على سبيل الإعارة.

، لاعب وسط فريق الشباب → المقاولون العرب، لمدة عام على سبيل الإعارة. سمير محمد، مهاجم الفريق → بتروجيت، لمدة ثلاثة أعوام في صفقة بيع نهائي.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الأهلي لإعادة تشكيل قائمته ومنح بعض اللاعبين فرصًا أكبر للمشاركة، إلى جانب تدعيم الفريق بعناصر جديدة خلال الميركاتو الصيفي.