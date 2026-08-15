أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية والمصرية إلى ملعب رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، لمتابعة الظهور الرسمي الأول للنجم المصري محمد صلاح بقميص طرابزون سبور، عندما يحل الفريق ضيفًا على قاسم باشا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي موسم 2026-2027.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وسط ترقب كبير لمشاركة قائد منتخب مصر في أول مباراة رسمية له مع فريقه التركي الجديد.

وأسندت شبكة beIN SPORTS مهمة التعليق على المواجهة إلى المعلق التونسي عصام الشوالي، الذي يرافق بصوته الظهور المرتقب لـ«الملك المصري» مع طرابزون سبور.

وتحظى المباراة باهتمام استثنائي، بعدما أصبح صلاح أحد أبرز نجوم الدوري التركي عقب انتقاله إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة ينتظر أن ترفع من حجم المتابعة الجماهيرية والإعلامية للمسابقة.

القنوات الناقلة: beIN SPORTS 1

المعلق: عصام الشوالي

الموعد: 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.