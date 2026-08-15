التعليم العالي: الجامعات تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق| صور

تواصل الجامعات الحكومية، لليوم الرابع على التوالي، استقبال طلاب المرحلة الثانية داخل معامل الحاسب الآلي المخصصة للتنسيق الإلكتروني، لمساعدتهم في تسجيل وترتيب رغباتهم مجانًا في إطار توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الثانوية العامة خلال أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق الإلكتروني، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب، بما يضمن إتمام عملية تسجيل الرغبات بسهولة ودقة، مشيرًا إلى أن المعامل تستقبل الطلاب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا طوال فترة المرحلة الثانية.

وأوضح أن فرق العمل داخل المعامل تقدم المساعدة للطلاب في استخدام موقع التنسيق الإلكتروني، وإدخال وترتيب الرغبات، ومراجعة البيانات قبل الحفظ النهائي، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق الإلكتروني.

وأضاف أن الطلاب يمكنهم تسجيل رغباتهم أو تعديلها باستخدام الحاسب الشخصي على مدار 24 ساعة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بما يتيح لهم التسجيل من أي مكان، ويُعتد بآخر تعديل يتم تسجيله قبل غلق باب التسجيل، داعيًا الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن إلى سرعة التسجيل والاستفادة من الفترة المتاحة، وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة انتظام العمل داخل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الدعم الفني والإرشادي للطلاب، إلى جانب مواصلة نشر الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية عبر المنصات الرسمية، لتعريف الطلاب بكافة خطوات التنسيق الإلكتروني وتصحيح المفاهيم غير الدقيقة المتداولة بشأن أعمال التنسيق.

وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب المرحلة الثانية سرعة تسجيل رغباتهم، والاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، أو التسجيل باستخدام الحاسب الشخصي على مدار الساعة، مع ضرورة مراجعة الرغبات وترتيبها بعناية قبل الحفظ النهائي، والانتهاء من التسجيل قبل غلق الموقع.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg