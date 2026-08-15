قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة قبل الانتقام .. آخر فيديو للمتهم بجريمة 15 مايو
طلع 10 جنيه .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الاتحاد الأوروبي يدعم إندونيسيا بعد زلزال الــ 7.7 ريختر
إسرائيل تغرق في عز أغسطس .. فيضانات تضرب القدس لأول مرة
على ملعب «أردوغان».. صلاح على أبواب ليلة تاريخية بقميص طرابزون
رسميا .. الزمالك يتعاقد مع أحمد الرصاص دودو لتدعيم فريق كرة الطائرة
إطلاق نار يضرب جامعة أمريكية .. 5 مصابين أحدهم في حالة حرجة
اتحاد الكرة: أي تصريحات منسوبة لنا حول الحياة الأسرية لحسام حسن «غير صحيحة»
الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع 5 لاعبين بينهم مصطفى عوض وأنس وائل
رقم تاريخي يطارد مرموش أمام أرسنال .. هل يكرر إنجاز صلاح والنني؟
الإيجار القديم .. زيادة 15% تبدأ خلال أسبوعين | اعرف التفاصيل
هبوط أسعار سندات الخزانة الأمريكية مع انعكاس تأثير بيانات التجزئة وضعف شهية المخاطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رقم تاريخي يطارد مرموش أمام أرسنال .. هل يكرر إنجاز صلاح والنني؟

مرموش وصلاح
مرموش وصلاح
أحمد أيمن

يترقب عشاق كرة القدم المصرية ظهور النجم عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي في مواجهة من العيار الثقيل أمام أرسنال، في مباراة تحمل أهمية خاصة للاعب المصري، ليس فقط باعتبارها افتتاحًا للموسم الجديد، ولكن أيضًا لأنها قد تمنحه فرصة لدخول قائمة تاريخية جديدة في الكرة الإنجليزية.

مواجهة نارية على الدرع الخيرية

يواجه مانشستر سيتي نظيره أرسنال في الخامسة مساء غد الأحد، ضمن منافسات بطولة الدرع الخيرية، في مباراة تجمع بين بطلي الموسم الماضي في إنجلترا.

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء بصفته حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يدخل أرسنال المواجهة بعد تتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح المباراة اختبارًا مبكرًا لقوة الفريقين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتتجه الأنظار المصرية بشكل خاص إلى عمر مرموش، الذي يأمل في الحصول على فرصة للمشاركة وتقديم بداية قوية، خاصة بعدما أصبح أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق السماوي.

مرموش أمام فرصة لكتابة التاريخ

لا تتوقف أهمية المباراة بالنسبة إلى مرموش عند حدود المنافسة على لقب جديد، إذ سيكون اللاعب المصري على موعد مع فرصة تاريخية في حال تمكن مانشستر سيتي من حسم البطولة لصالحه.

فإذا توج الفريق باللقب، سيصبح مرموش ثالث لاعب مصري يحقق الدرع الخيرية في تاريخ الكرة الإنجليزية، لينضم إلى قائمة تضم اثنين من أبرز نجوم مصر الذين سبق لهم تحقيق البطولة.

سبق لمحمد النني أن توج بالدرع الخيرية مرتين خلال مسيرته مع أرسنال، بينما نجح محمد صلاح في حصد اللقب مرة واحدة بقميص ليفربول.

وبذلك، يسعى مرموش إلى السير على خطى الثنائي المصري، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الاحترافية في الملاعب الإنجليزية.

بداية مختلفة للموسم

وتمثل مواجهة أرسنال اختبارًا صعبًا لمرموش ورفاقه، لكنها في الوقت نفسه فرصة مثالية للنجم المصري لإرسال رسالة مبكرة بشأن طموحاته في الموسم الجديد.

ويأمل مرموش أن يستغل المواجهة القوية لتقديم أداء لافت والمساهمة في تتويج مانشستر سيتي، خاصة أن حصد الدرع الخيرية سيمنحه دفعة معنوية كبيرة، ويضع اسمه بين المصريين الذين نجحوا في صناعة تاريخ خاص لهم داخل الملاعب الإنجليزية.

عمر مرموش محمد صلاح مباراة أرسنال ومانشستر سيتي الدرع الخيرية أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

مخزونات الشركات الأمريكية

استقرار مخزونات الشركات الأمريكية دون تغيير في ظل تباطؤ تراكم السلع غير المباعة

واشنطن تغرم أكبر شركة أسلحة بريطانية

واشنطن تغرم أكبر شركة أسلحة بريطانية 36 مليون دولار لـ «تصديرها تقنيات إلى الصين»

مخاطر حدوث ظاهرة "إل نينيو"

الشركات حول العالم ترفع استعداداتها لمواجهة مخاطر ظاهرة إل نينيو

بالصور

7 تغييرات بسيطة في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

المزيد