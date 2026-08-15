القصة الكاملة لواقعة صانعة محتوى وصديقتها بتهمة الرقص على شباك سيارة بالجيزة

في واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت لحظات من الرقص والتصوير أثناء سير سيارة بأحد طرق الجيزة إلى مشهد عرض حياة فتاتين والمواطنين للخطر، بعدما ظهرت إحداهما خارج نافذة السيارة أثناء سيرها، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيارة وقائدتها ومرافقتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قصة واقعة الرقص من نافذة سيارة في الجيزة

بدأت القصة بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة وهي تجلس خارج نافذة سيارة ملاكي أثناء سيرها بأحد طرق الجيزة، بينما كانت تؤدي حركات راقصة، في مشهد عرض حياتها وحياة قائدة السيارة والمواطنين للخطر.

لم تمر الواقعة دون تدخل، إذ تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الفيديو وتحديد السيارة والأشخاص الذين ظهروا خلاله.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبطها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدة السيارة ومرافقتها، وهما سيدتان تقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وكشفت التحريات أن إحدى السيدتين لا تحمل رخصة قيادة، بينما الأخرى صانعة محتوى ولها معلومات جنائية.

وبمواجهتهما، اعترفتا بارتكاب الواقعة، موضحتين أنها حدثت يوم 14 أغسطس الجاري أثناء سيرهما بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة العجوزة في الجيزة.

وانتهت الواقعة بالتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد أن تحول مقطع قصير للتصوير والتفاعل على مواقع التواصل إلى واقعة استدعت تدخل الأجهزة الأمنية بسبب ما تضمنه من تعريض لحياة الأشخاص والمارة للخطر.