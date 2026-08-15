السكر بـ12 جنيه والزيت يبدأ من 27.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار سلع التموين

بدأت وزارة التموين في تطبيق منظومة الخبز الجديدة منذ بداية شهر أغسطس الجاري، من أجل بناء منظومة أكثر كفاءة ووانضباطا.

تطوير منظومة الخبز

أكد أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، أن منظومة الخصم المباشر الخاصة بالمخابز المدعمة تمثل إحدى أهم خطوات تطوير منظومة الخبز، موضحًا أن الهدف منها لا يقتصر على تغيير آلية السداد، وإنما يستهدف بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وانضباطًا تعتمد على الحوكمة والربط الإلكتروني بين جميع أطراف المنظومة.

وقال أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، إن المنظومة الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التسويات المالية التي كانت تتم سابقًا، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تساعد الدولة على المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة، بما يعزز الرقابة ويحافظ على المال العام، مع استمرار انتظام إنتاج وصرف الخبز للمواطنين دون تأثير.

وأوضح أن المنظومة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 14 يومًا، تشهد انتظامًا في العمل، مع رصد بعض الملاحظات والحالات الفردية التي يتم التعامل معها فورًا من خلال غرف العمليات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن بعض الشكاوى قد تكون مرتبطة بالحسابات البنكية أو بآليات محددة تحتاج إلى تدخل، مؤكدًا أن الوزارة تستقبل شكاوى أصحاب المخابز وتعمل على فحصها وحلها في أسرع وقت.

وأضاف أن 75% من آليات التسويات الإلكترونية تسير بانتظام، بينما يجري التعامل مع الحالات المحدودة التي تواجه مشكلات لضمان استقرار المنظومة بشكل كامل.

وأكد أن هناك تواصلًا مستمرًا على مدار الساعة بين الشعب العامة للمخابز وغرف تسوية المستحقات والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة التدخل لإزالة أي عقبات تواجه أصحاب المخابز.

وشدد على استمرار الوزارة في تطبيق منظومة الخصم المباشر، باعتبارها خطوة تستهدف حوكمة منظومة تداول المنتجات وتعزيز كفاءة عمليات السداد والتسويات المالية.

أسعار السلع التموينية اليوم

ننشر أسعار السلع التموينية اليوم، السبت 14-8-2026، قبل التحول الى الدعم النقدي، داخل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن منظومة الدعم والتي يتم طرحها على السلع التموينية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السلع التموينية لشهر يوليو، ويعرضها “صدى البلد” في السطور التالية:

مع بدء صرف المقررات عبر 40 ألف منفذ تمويني، يتزايد اهتمام الأسر المصرية بمعرفة القائمة الكاملة للسلع المتاحة وأسعارها المقررة على بطاقة التموين.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2026



تضم منظومة التموين لهذا الشهر 33 سلعة تشمل السلع الغذائية الأساسية والسلع غير الغذائية لضمان تلبية احتياجات الأسر وتشمل القائمة:

السلع الغذائية الأساسية

السكر المعبأ 1 كجم – 12.60 جنيه

الزيت الخليط 800 مل – 30 جنيه

الزيت الخليط 700 مل – 27 جنيها

الزيت 1.5 لتر (عبوة جديدة) – 56 جنيها

الدقيق المعبأ 1 كجم – 18 جنيها

المكرونة 800 جم – 17 جنيها

المكرونة 400 جم – 8.50 جنيه

العدس المجروش 500 جم – 21 جنيها

الفول المعبأ 500 جم – 9 جنيهات

منتجات الألبان والمعلبات



جبنة تتراباك 250 جم – 7.50 جنيه

جبنة بيضاء 125 جم – 4.50 جنيه

لبن جاف 125 جم – 25.50 جنيه

تونة مفتتة 140 جم – 18 جنيها

مربى 350 جم – 16 جنيها

صلصة الطماطم 300 جم – 8 جنيهات

مواد غذائية تكميلية



مرقة الدجاج المكعبات – 6 جنيهات

الطحينة البيضاء ظرف 140 جم – 3.75 جنيه

حلاوة طحينية 40 جم – 3 جنيهات

الخل 900 مل – 6 جنيهات

الملح 300 جم – 1.25 جنيه

القهوة سريعة الذوبان 18 جم – 4 جنيهات

المنظفات ومنتجات النظافة الشخصية

مسحوق غسيل عادي 800 جم – 16 جنيها

مسحوق أتوماتيك 800 جم – 25 جنيها

مسحوق 60 جم – 4.50 جنيه

سائل غسيل أواني 80 جم – 3 جنيهات

صابون غسيل 125 جم – 3 جنيهات

صابون تواليت 125 جم – 7.50 جنيه

البسكويت والوجبات الخفيفة

بسكويت يويوز سادة – 1.5 جنيه

بسكويت يويوز ويفر – أنواع – 2.75 جنيه

بسكويت تومورو – أنواع – 3 جنيهات

بسكويت بوو – أنواع – 3.75 جنيه

