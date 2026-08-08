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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة المخابز تكشف تفاصيل منظومة الخبز المدعم في مصر

الخبز
الخبز
محمد البدوي

أكد خالد صبري، المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار منظومة الخبز المدعم في مصر، مطمئنا المواطنين إلى استمرار توافر الرغيف المدعم بصورة منتظمة، وعدم تأثر إمدادات السلع الأساسية بأي تغييرات مرتقبة في منظومة الدعم.

وأوضح صبري، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «النهار»، أن مصر تنتج نحو 250 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين المستحقين للدعم، مشيرًا إلى أن عملية الإنتاج والتوزيع تتم من خلال نحو 30 ألف مخبز بلدي مدعم موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

30 ألف مخبز لتوفير الرغيف المدعم

وأشار المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز إلى أن حجم إنتاج الخبز المدعم يتجاوز 250 مليون رغيف يوميًا، وهو ما يعكس ضخامة المنظومة وحجم الاستثمارات والجهود المبذولة لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين.

وأوضح أن المواطن المقيد على بطاقة التموين يحصل على 5 أرغفة يوميًا، فيما يبلغ السعر الرسمي للرغيف المدعم 20 قرشًا، ويصل وزنه إلى 90 جرامًا.

وأكد أن منظومة الخبز المدعم تعمل بصورة مستقرة، وأن الإنتاج الحالي يتجاوز احتياجات السوق، بما يضمن توافر الرغيف المدعم للمستحقين دون معوقات.

300 مخبز استراتيجي في المدن الجديدة

وتطرق صبري إلى مشروع إنشاء 300 مخبز استراتيجي عملاق، موضحًا أن هذه الخطوة تستهدف مواكبة التوسع العمراني والزيادة السكانية التي شهدتها المدن الجديدة والمناطق الطرفية بالمحافظات.

وأشار إلى أن مدنًا ومناطق مثل الشروق والعبور والقاهرة الجديدة والإسكندرية الجديدة شهدت توسعًا عمرانيًا وسكانيًا كبيرًا، وهو ما استدعى تطوير البنية الأساسية الخاصة بتوفير الخبز بما يتناسب مع احتياجات السكان.

وأضاف أن ضخامة تكاليف إنشاء وتشغيل المخابز الاستراتيجية تجعل تنفيذ مثل هذه المشروعات يتجاوز في بعض الحالات قدرات المخابز الفردية والقطاع الخاص التقليدي، ولذلك تتولى الدولة تنفيذ مشروعات استراتيجية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الخبز إلى السكان في المدن الجديدة بالكفاءة والجودة المطلوبة.

الدعم النقدي لا يعني المساس بتوفير الخبز

وحول التوجه المرتقب للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أوضح المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز أن الحكومة والقيادة السياسية سبق أن أعلنتا دراسة هذا التوجه، مؤكدًا أن تطبيق الدعم النقدي سيحتاج إلى آليات إدارية وتنفيذية جديدة تختلف عن منظومة الدعم الحالية.

وشدد صبري على أن أي تغيير في آليات الدعم لن يعني التخلي عن مسؤولية الدولة في تأمين السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز، للفئات المستحقة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي سيظل ضمان وصول الاحتياجات الأساسية إلى المواطنين والحفاظ على استقرار منظومة الأمن الغذائي.

منظومة الخبز المدعم

وأكد أن منظومة الخبز المدعم تمثل واحدة من أكبر المنظومات التموينية في مصر، وأن استمرار انتظام الإنتاج والتوزيع يضمن توفير الرغيف للمواطنين المستحقين بصورة مستقرة.

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