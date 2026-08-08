وزير الطيران: تنشيط الحركة الجوية إلى مطار مرسى مطروح يدعم جهود التنمية السياحية

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بمقر المحافظة، في مستهل زيارته لمدينة مطروح، بحضور الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات وعدد من القيادات والجهات المعنية وممثلي شركات السياحة و أصحاب الفنادق، لبحث سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية، وطرح آليات الاستفادة من المقومات السياحية للمحافظة في ظل زيادة الإقبال على مناطق الجذب السياحى بالساحل الشمالى.

يأتي ذلك في ضوء ما تتمتع به محافظة مطروح من مقومات سياحية وتنموية واعدة، وما تشهده المقاصد السياحية بالساحل الشمالي الغربي من تنامٍ ملحوظ في الحركة الجوية الوافدة.

وتناول اللقاء أهمية تشغيل رحلات جوية داخلية إلى مطار مرسى مطروح على مدار العام، وعدم اقتصارها على موسم الصيف، إلى جانب تعزيز التعاون بين شركات الطيران والمنشآت الفندقية والقطاع السياحي، وتذليل المعوقات أمام المقترحات الجادة الرامية إلى زيادة الحركة، بما يسهم في تنشيط السياحة والاستفادة من المقومات المتنوعة التي تتمتع بها المحافظة.

كما تم التأكيد على أهمية التكامل بين وسائل النقل المختلفة في خدمة المقاصد السياحية، والترويج للمقومات والمناطق السياحية المتنوعة بمطروح وسيوة، بما يفتح مجالات أوسع أمام زيادة معدلات الإقبال السياحي ويدعم فرص التنمية والاستثمار بالمحافظة.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن تنشيط الحركة الجوية إلى مطار مرسى مطروح الدولى يدعم جهود التنمية السياحية، وأن تكامل الطيران والسياحة يفتح آفاقًا جديدة للنمو، ويتيح فرصًا أوسع للاستفادة من المقومات الواعدة التي تتمتع بها المحافظة.

وأشار الحفني إلى أن الزيادة الملحوظة في رحلات الطيران العارض «الشارتر» القادمة من عدد من الأسواق الأوروبية إلى مطار مرسى مطروح تعكس تنامي الطلب على المقاصد السياحية المصرية، مؤكدًا أهمية البناء على هذا النمو من خلال مواصلة تطوير الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، بما يلبي احتياجات المسافرين وشركات الطيران، ويعزز تنافسية المقصد السياحي.

وعقب اللقاء، قام الدكتور سامح الحفني بجولة تفقدية لمطار مرسى مطروح الدولي، رافقه خلالها اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات والجهات المعنيه ، للوقوف على انتظاميه التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ومتابعة جاهزية المطار للتعامل مع معدلات الحركة الحالية والمتوقعة خلال موسم الصيف.

وشملت الجولة صالات السفر والوصول، ومناطق إنهاء إجراءات السفر والجوازات، وسيور الحقائب، والأسواق الحرة، وساحات انتظار الطائرات، لمتابعة إجراءات السفر والوصول، والاضطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، و انسيابية حركة التشغيل وسرعة إنهاء الإجراءات، والالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن وجودة الخدمة.

كما تابع الحفني أعمال رفع كفاءة عدد من مرافق المطار، ووجّه بمواصلة أعمال التطوير وتحسين عناصر التشغيل والخدمات، بما يتناسب مع معدلات الحركة الحالية والمتوقعة، ويدعم جاهزية المطار لاستقبال المزيد من الرحلات وخدمة الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة.

وشدد وزير الطيران المدني على أهمية الحفاظ على الجاهزية التشغيلية ورفع كفاءة فرق العمل، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وشركات الطيران والقطاع السياحي، بما يضمن كفاءة الأداء وجودة الخدمات ويواكب احتياجات الحركة المتنامية.

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الطيران المدني والجهات المعنية لتنمية الحركة الجوية والسياحية، والاستفادة من المقومات المتنوعة التي تتمتع بها مطروح وسيوة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز مكانة المحافظة على خريطة السياحة المصرية.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لمنظومة المطارات الإقليمية، وربط خطط التشغيل والتطوير بمستهدفات تنمية الحركة السياحية، بما يسهم في توسيع نطاق الربط الجوي، وتعظيم الاستفادة من المقاصد الواعدة، ودعم تنافسية السياحة المصرية.