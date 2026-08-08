قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار السجائر اليوم السبت 8 أغسطس 2026 في الأسواق المصرية

أسعار السجائر اليوم السبت 8 أغسطس 2026 في الأسواق المصرية
أسعار السجائر اليوم السبت 8 أغسطس 2026 في الأسواق المصرية
عبد الفتاح تركي

حافظت أسعار السجائر اليوم السبت 8 أغسطس 2026 على استقرارها داخل الأسواق المصرية والمحال التجارية، دون الإعلان عن أي زيادات رسمية جديدة، سواء بالنسبة للسجائر المحلية أو المستوردة أو منتجات التبغ المُسخن، لتواصل الأسعار تسجيل مستوياتها السابقة وفق القوائم المعلنة للمستهلك.

ويأتي استقرار أسعار السجائر في وقت يواصل فيه المستهلكون متابعة أحدث الأسعار بشكل يومي، خاصة مع الاهتمام الكبير بمعرفة أسعار أشهر العلامات التجارية المحلية والمستوردة، في ظل استقرار منظومة التوزيع وعدم تسجيل أي تغيرات رسمية خلال التعاملات الحالية.

كما يعكس هذا الاستقرار استمرار انتظام حركة الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، وهو ما ساهم في الحفاظ على ثبات الأسعار داخل الأسواق خلال الفترة الحالية.

واقرأ أيضًا:

أسعار السجائر

أسعار السجائر المحلية اليوم السبت 8 أغسطس 2026

استقرت أسعار السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان عند مستوى 48 جنيهًا للعبوة، وشمل ذلك عددًا من أكثر الأصناف تداولًا في السوق المصرية، دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بالأسعار المعلنة.

وجاء سعر كليوباترا كينج سايز عند 48 جنيهًا، كما سجلت كليوباترا سوفت كوين 48 جنيهًا، فيما بلغ سعر كليوباترا بوكس 48 جنيهًا، واستقر سعر كليوباترا بلاك ليبول عند 48 جنيهًا، وكذلك سجلت كليوباترا سوبر 48 جنيهًا.

كما بلغ سعر بوسطن وبلومنت 48 جنيهًا، بينما سجل مونديال بجميع أنواعه 48 جنيهًا، ووصل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري إلى 48 جنيهًا، وسجل مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر» 48 جنيهًا، فيما بلغ سعر ماتوسيان 48 جنيهًا.

أسعار السجائر المستوردة اليوم في الأسواق

واصلت أسعار السجائر المستوردة استقرارها دون أي تغييرات جديدة، لتبقى عند مستوياتها السابقة وفق الأسعار المعلنة للمستهلك.

وسجل سعر عبوة ميريت 111 جنيهًا، فيما بلغ سعر عبوة مارلبورو 102 جنيه، بينما وصل سعر عبوة مارلبورو كرافتد إلى 79 جنيهًا.

كما بلغ سعر عبوة إل آند إم 82 جنيهًا، وسجلت عبوة دافيدوف 102 جنيه، في حين تراوح سعر عبوة ونستون بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

أسعار السجائر

أسعار التبغ المُسخن اليوم السبت 8 أغسطس 2026

شهدت أسعار منتجات التبغ المُسخن أيضًا حالة من الاستقرار، دون الإعلان عن أي تعديلات جديدة في الأسعار.

ووصل سعر منتجات «HEETS Selections» بمختلف أنواعها إلى 82 جنيهًا في مصر، بينما بلغ سعر «HEETS Dimensions» بأنواعه 69 جنيهًا للعبوة.

كما سجل سعر «TEREA» بجميع أنواعه 87 جنيهًا للعبوة، ليستمر عند مستواه السابق دون تغيير.

أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر

جاءت أسعار السجائر اليوم السبت 8 أغسطس 2026 على النحو الآتي:

  • كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا.
  • كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.
  • كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.
  • كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا.
  • كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا.
  • بوسطن وبلومنت: 48 جنيهًا.
  • مونديال بجميع أنواعه: 48 جنيهًا.
  • مونديال سويتش منتول وبلو بيري: 48 جنيهًا.
  • مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر»: 48 جنيهًا.
  • ماتوسيان: 48 جنيهًا.
  • ميريت: 111 جنيهًا.
  • مارلبورو: 102 جنيه.
  • مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا.
  • إل آند إم: 82 جنيهًا.
  • دافيدوف: 102 جنيه.
  • ونستون: بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.
  • HEETS Selections: 82 جنيهًا.
  • HEETS Dimensions: 69 جنيهًا.
  • TEREA: 87 جنيهًا.
أسعار السجائر

لماذا استقرت أسعار السجائر اليوم؟

يرتبط استمرار استقرار أسعار السجائر خلال تعاملات اليوم بثبات الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، وهو ما ساعد على الحد من أي تغيرات مفاجئة داخل الأسواق.

ويتابع المستهلكون بصورة مستمرة أسعار السجائر المحلية والمستوردة ومنتجات التبغ المُسخن، باعتبارها من السلع التي تشهد اهتمامًا يوميًا، خاصة مع اختلاف العلامات التجارية وتنوع الفئات السعرية، إلا أن تعاملات اليوم جاءت مستقرة دون تسجيل أي زيادات رسمية جديدة، لتظل الأسعار عند المستويات المعلنة في الأسواق.

أسعار السجائر أسعار السجائر اليوم أسعار السجائر السبت 8 أغسطس 2026 أسعار السجائر في مصر أسعار السجائر المحلية اليوم أسعار السجائر المستوردة سعر كليوباترا اليوم سعر مارلبورو اليوم سعر ميريت اليوم سعر ونستون اليوم سعر دافيدوف اليوم أسعار التبغ المُسخن سعر HEETS اليوم سعر TEREA اليوم أسعار الشرقية للدخان آخر أسعار السجائر اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

منتخب مصر للناشئات

عبير عقيل: منتخب ناشئات اليد يضم بطلات شرفن مصر في المونديال

اسامه عرابي

أسامة عرابي: الأهلي كان يضم عتاولة عند انضمامي.. والزمالك فاوضني مرتين

الاهلي

الأهلي: نسعى للتتويج بالكونفدرالية والعودة إلى دوري أبطال إفريقيا

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد