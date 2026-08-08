أسعار السجائر اليوم السبت 8 أغسطس 2026 في الأسواق المصرية

حافظت أسعار السجائر اليوم السبت 8 أغسطس 2026 على استقرارها داخل الأسواق المصرية والمحال التجارية، دون الإعلان عن أي زيادات رسمية جديدة، سواء بالنسبة للسجائر المحلية أو المستوردة أو منتجات التبغ المُسخن، لتواصل الأسعار تسجيل مستوياتها السابقة وفق القوائم المعلنة للمستهلك.

ويأتي استقرار أسعار السجائر في وقت يواصل فيه المستهلكون متابعة أحدث الأسعار بشكل يومي، خاصة مع الاهتمام الكبير بمعرفة أسعار أشهر العلامات التجارية المحلية والمستوردة، في ظل استقرار منظومة التوزيع وعدم تسجيل أي تغيرات رسمية خلال التعاملات الحالية.

كما يعكس هذا الاستقرار استمرار انتظام حركة الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، وهو ما ساهم في الحفاظ على ثبات الأسعار داخل الأسواق خلال الفترة الحالية.

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أسعار السجائر المحلية اليوم السبت 8 أغسطس 2026

استقرت أسعار السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان عند مستوى 48 جنيهًا للعبوة، وشمل ذلك عددًا من أكثر الأصناف تداولًا في السوق المصرية، دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بالأسعار المعلنة.

وجاء سعر كليوباترا كينج سايز عند 48 جنيهًا، كما سجلت كليوباترا سوفت كوين 48 جنيهًا، فيما بلغ سعر كليوباترا بوكس 48 جنيهًا، واستقر سعر كليوباترا بلاك ليبول عند 48 جنيهًا، وكذلك سجلت كليوباترا سوبر 48 جنيهًا.

كما بلغ سعر بوسطن وبلومنت 48 جنيهًا، بينما سجل مونديال بجميع أنواعه 48 جنيهًا، ووصل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري إلى 48 جنيهًا، وسجل مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر» 48 جنيهًا، فيما بلغ سعر ماتوسيان 48 جنيهًا.

أسعار السجائر المستوردة اليوم في الأسواق

واصلت أسعار السجائر المستوردة استقرارها دون أي تغييرات جديدة، لتبقى عند مستوياتها السابقة وفق الأسعار المعلنة للمستهلك.

وسجل سعر عبوة ميريت 111 جنيهًا، فيما بلغ سعر عبوة مارلبورو 102 جنيه، بينما وصل سعر عبوة مارلبورو كرافتد إلى 79 جنيهًا.

كما بلغ سعر عبوة إل آند إم 82 جنيهًا، وسجلت عبوة دافيدوف 102 جنيه، في حين تراوح سعر عبوة ونستون بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

أسعار التبغ المُسخن اليوم السبت 8 أغسطس 2026

شهدت أسعار منتجات التبغ المُسخن أيضًا حالة من الاستقرار، دون الإعلان عن أي تعديلات جديدة في الأسعار.

ووصل سعر منتجات «HEETS Selections» بمختلف أنواعها إلى 82 جنيهًا في مصر، بينما بلغ سعر «HEETS Dimensions» بأنواعه 69 جنيهًا للعبوة.

كما سجل سعر «TEREA» بجميع أنواعه 87 جنيهًا للعبوة، ليستمر عند مستواه السابق دون تغيير.

قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر

جاءت أسعار السجائر اليوم السبت 8 أغسطس 2026 على النحو الآتي:

كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا.

كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.

كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.

كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا.

كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا.

بوسطن وبلومنت: 48 جنيهًا.

مونديال بجميع أنواعه: 48 جنيهًا.

مونديال سويتش منتول وبلو بيري: 48 جنيهًا.

مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر»: 48 جنيهًا.

ماتوسيان: 48 جنيهًا.

ميريت: 111 جنيهًا.

مارلبورو: 102 جنيه.

مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا.

إل آند إم: 82 جنيهًا.

دافيدوف: 102 جنيه.

ونستون: بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

HEETS Selections: 82 جنيهًا.

HEETS Dimensions: 69 جنيهًا.

TEREA: 87 جنيهًا.

لماذا استقرت أسعار السجائر اليوم؟

يرتبط استمرار استقرار أسعار السجائر خلال تعاملات اليوم بثبات الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، وهو ما ساعد على الحد من أي تغيرات مفاجئة داخل الأسواق.

ويتابع المستهلكون بصورة مستمرة أسعار السجائر المحلية والمستوردة ومنتجات التبغ المُسخن، باعتبارها من السلع التي تشهد اهتمامًا يوميًا، خاصة مع اختلاف العلامات التجارية وتنوع الفئات السعرية، إلا أن تعاملات اليوم جاءت مستقرة دون تسجيل أي زيادات رسمية جديدة، لتظل الأسعار عند المستويات المعلنة في الأسواق.