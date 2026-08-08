قبل مواجهة الدنمارك | رئيسة بعثة ناشئات اليد: هدفنا الميدالية .. وتجاوزنا صدمة إسبانيا

رفعت عبير عقيل، رئيسة بعثة منتخب مصر للناشئات لكرة اليد، درجة التفاؤل قبل المواجهة المرتقبة أمام الدنمارك، مؤكدة أن لاعبات المنتخب استعدن تركيزهن سريعًا بعد الخسارة أمام إسبانيا، وأن الفريق يخوض المباراة المقبلة بطموح المنافسة على ميدالية في بطولة العالم.

وقالت عقيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامي أحمد سالم، إن المنتخب قدم مستويات قوية على مدار مشواره في البطولة، موضحة أن مواجهة إسبانيا شهدت أول خسارة للفريق في المنافسات، لكنها لم تؤثر على الحالة المعنوية للاعبات.

اجتماع بعد الخسارة.. والهدف استعادة التركيز

وأوضحت رئيسة البعثة أن الجهاز الإداري حرص على عقد جلسة مع اللاعبات عقب مباراة إسبانيا، للوقوف على حالتهن النفسية ومعرفة احتياجاتهن، والعمل على توفير الأجواء المناسبة قبل الاستحقاق التالي.

وأكدت أن اللاعبات تعاملن بشكل إيجابي مع نتيجة المباراة، ونجحن في تجاوز آثار الخسارة، ليستعد المنتخب للمواجهة المقبلة بتركيز أكبر ورغبة في تقديم مستوى قوي.

الدنمارك تنتظر المنتخب المصري

وأشارت عقيل إلى أن مواجهة الدنمارك تمثل اختبارًا جديدًا للمنتخب المصري، خاصة أن الفريقين سبق أن التقيا في الدور الأول وانتهت المواجهة لصالح مصر.

وأكدت أن تحقيق الفوز السابق لا يعني سهولة المباراة المقبلة، بل على العكس، قد يزيد من صعوبتها في ظل معرفة كل فريق بقدرات منافسه، ورغبة المنتخب الدنماركي في تقديم رد فعل مختلف.

«نازلين نحارب على ميدالية»

وشددت رئيسة بعثة منتخب مصر للناشئات على أن الطموح داخل الفريق تجاوز مجرد تحقيق نتائج جيدة، موضحة أن الهدف الحالي هو المنافسة بقوة على إحدى الميداليات.

وأكدت أن الجهاز الفني والإداري واللاعبات يتعاملون مع المواجهة المقبلة باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق إنجاز تاريخي، قائلة إن الجميع «نازلين نحارب على ميدالية».

واختتمت بالتأكيد على أن المنتخب سيبذل أقصى ما لديه داخل الملعب، مع ترك النتيجة النهائية للتوفيق، في ظل الرغبة الكبيرة في مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز يليق بالكرة المصرية.