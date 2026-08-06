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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر للناشئات لكرة اليد والصين في ربع نهائي بطولة العالم

مننخب اليد
مننخب اليد
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر للناشئات لكرة اليد لمواجهة نظيره الصيني في إطار ربع نهائي بطولة العالم تحت 18 سنة المقامة حاليا في رومانيا.

تنطلق مباراة منتخب مصر للناشئات لكرة اليد أمام منتخب الصين اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا

نجح منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عامًا فى تحقيق الفوز الخامس ببطولة العالم المقامة فى رومانيا بالفوز على نظيره الدنمارك بنتيجة 23-22، فى إطار ثانى مواجهات الدور الرئيسى والتي تستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الجاري.

تأهل رسميا منتخب ناشئات كرة اليد إلى ربع النهائى عقب الفوز امام  كوريا الجنوبية بنتيجة 28- 27 

اليد منتخب اليد الصين

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