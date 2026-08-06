محافظ القليوبية: طرح السلع الغذائية بمنافذ جهاز مستقبل مصر بأسعار مخفضة

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، استمرار توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بمنافذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضبط الأسواق.



وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال التوسع في طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مضمونة عبر منافذ جهاز مستقبل مصر، بما يسهم في توفير احتياجات الأسر المصرية، والحد من أية ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين.

وأوضح محافظ القليوبية أن منافذ جهاز مستقبل مصر بالمحافظة يبلغ عددها 9 منافذ موزعة على مدن بنها، وكفر شكر، وشبرا الخيمة، والعبور، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى السلع الأساسية والاستفادة من الأسعار المخفضة.



وأضاف المحافظ أن قائمة الأسعار المعلنة بالمنافذ تتضمن العديد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، حيث يبلغ سعر سكر 1 كجم 25 جنيهًا، وأرز أبيض 1 كجم عريض 31 جنيهًا، وأرز أبيض 1 كجم رفيع 27 جنيهًا، وأرز أبيض 3 كجم رفيع 79 جنيهًا، وأرز أبيض 5 كجم رفيع 120 جنيهًا، ودقيق 1 كجم 22 جنيهًا، وزيت 1 لتر 75 جنيهًا، وزيت 600 مل 69 جنيهًا، وزيت 700 مل 55 جنيهًا، وخل 1 لتر 12 جنيهًا، وبطاطس 2.5 كجم 120 جنيهًا، وبطاطس 1 كجم 55 جنيهًا، وذرة فشار نصف كيلو 24.5 جنيهًا، وحمص الشام نصف كيلو 23.5 جنيهًا، وفول بلدي نصف كيلو 27 جنيهًا، ولوبيا نصف كيلو 30 جنيهًا، وفاصوليا نصف كيلو 30 جنيهًا، وعدس نصف كيلو 32.5 جنيهًا، وعدس بجبة نصف كيلو 25 جنيهًا، وبامية وسط (عبوة 20 قطعة) 26 جنيهًا، وملوخية (عبوة 20 قطعة) 16 جنيهًا، وبسلة سادة (عبوة 20 قطعة) 35 جنيهًا، وبسلة بالجزر (عبوة 20 قطعة) 25 جنيهًا، وخضار مشكل (عبوة 20 قطعة) 25 جنيهًا.

واختتم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تصريحاته بدعوة أبناء المحافظة إلى التوجه لمنافذ جهاز مستقبل مصر والاستفادة من السلع المطروحة بأسعار مخفضة، مؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، وتحقيق الاستقرار بالأسواق، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.