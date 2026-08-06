قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بياناتك في خطر .. كيف تمسح ملفاتك القديمة بذكاء لضمان عدم استرجاعها؟
حالة الطقس اليوم الخميس.. الأرصاد تحذر من رياح مُثيرة للرمال واضطراب الملاحة
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الكهرباء : تعظيم عوائد مصر من استخلاص الخامات والمواد والمعادن النادرة
البنك المركزي: 79% من المواطنين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية
خلال العملية العسكرية في مخيم قلنديا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 11 شخصًا
أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع الحالي
ضوابط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني «الثانوي التكنولوجي» بالقانون
الخارجية الباكستانية: ما زلنا منخرطين مع الدول الأخرى بشأن الأزمة في الشرق الأوسط
بيانات ملايحة : تراجع حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب
بعثة الأهلي تستعد للسفر إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال العملية العسكرية في مخيم قلنديا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 11 شخصًا

جيش الاحتلال - أرشيفي
جيش الاحتلال - أرشيفي
محمود نوفل

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أصابة 11 شخصا  في اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب خلال العملية العسكرية في مخيم قلنديا.

ويعيش مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة واحدة من أطول وأوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال العام الجاري، حيث تواصل قوات الاحتلال اقتحام المخيم منذ أكثر من 19 ساعة، وسط حصار مشدد، وإغلاق كامل للمداخل، وحملة دهم واعتقالات، إلى جانب اعتداءات طالت السكان والصحفيين وطواقم الإسعاف.

وبدأت العملية فجر الأربعاء قرابة الساعة الثانية، حين اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم برفقة عشرات الآليات العسكرية والجرافات، قبل أن تنتشر في أحيائه وشوارعه وتغلق مداخله بالسواتر الترابية، ما أدى إلى منع الفلسطينيين من الدخول إلى المخيم أو الخروج منه. كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية إلى محيط حي المطار ومعهد قلنديا المهني، عبر فتحات استحدثتها في جدار الفصل.

كما فرضت قوات الاحتلال حصارًا على معهد قلنديا للتدريب المهني، واقتحمت الشارع المؤدي إليه، بالتزامن مع انتشارها في منطقتي الكسارات والمطار.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الجنود داهموا عشرات المنازل والمنشآت، وأخرجوا عائلات من منازلها، وحولوا منزل عائلة منصور إلى ثكنة عسكرية، فيما هدمت الجرافات مغسلة سيارات في شارع المطار.

كما اقتحمت القوات مقر اللجنة الشعبية عند مدخل المخيم، وحولته إلى مركز للتحقيق الميداني مع المعتقلين، إلى جانب إنشاء مركز آخر داخل شقة سكنية في منطقة الكسارات. وأظهرت مجريات العملية وجود تحضيرات مسبقة، تمثلت بإدخال آليات محملة بالمعدات والصناديق والخرائط، وانتشار قناصة فوق أسطح عدد من المباني السكنية.

وطالت حملة الاعتقالات نحو 15 فلسطينيًا على الأقل وفق حصيلة أولية قابلة للارتفاع مع استمرار العملية. وعُرفت من بين المعتقلين كفاح حمد (43 عامًا)، التي اعتُقلت بعد خلع باب منزلها والاعتداء على أفراد عائلتها وتقييد زوجها، رغم معاناتها من كسر في القدم ووضعها جبيرة طبية.

وذكر مركزقلنديا الإعلامي أن عمليات التفتيش رافقتها أعمال تخريب لمحتويات المنازل وممتلكات اللاجئين، إضافة إلى شهادات عن الاستيلاء على مصاغ ذهبي يعود لنساء من المخيم. كما منعت قوات الاحتلال إقامة صلاة الفجر في المساجد، وأرسلت رسائل تهديد إلى هواتف عدد من السكان، في محاولة لبث الخوف ودفع الأهالي إلى ملازمة منازلهم.

وبيًن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع ثماني إصابات ناجمة عن اعتداءات بالضرب من قبل جنود الاحتلال، ونقلت المصابين إلى المستشفيات، إضافة إلى إخلاء خمس حالات مرضية من داخل المخيم. وأكدت الجمعية أن القوات الإسرائيلية عرقلت عمل طواقمها وقيّدت وصولها إلى المصابين والمرضى.

الهلال الأحمر الفلسطيني قوات الاحتلال مخيم قلنديا العملية العسكرية في مخيم قلنديا مدينة القدس المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

مشغولات ذهبية

عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

ترشيحاتنا

GAHAR

الصحة تعلن اعتماد 16 مستشفى تابعين لقطاع الطب العلاجي من GAHAR

التعليم العالي

وزير التعليم العالي يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء الجامعات وبناء الكوادر

امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني"

10 أخطاء يجب تجنبها لضمان النجاح في امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني"

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

2026 عام الأحزان

2026 عام الأحزان؟ نجوم فقدوا أقرب الناس إليهم وصدفة غريبة جمعت بينهم

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد