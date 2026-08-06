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التعليم تسمح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بالدرجة كاملة
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تسمح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بالدرجة كاملة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك فئات من الطلاب سيسمح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني 2026 ثانوية عامة بالدرجة كاملة وليس بنصفها فقط ، وهذه الفئات تتمثل في :

  • الطالب الذي حدث له عذر مرضي “ مقبول من وزارة التربية والتعليم” 
    منعه عن أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو بعضها ، وذلك بعد تقديم :

-  صورة من رقم الجلوس.
- خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة يفيد ب (رغبة ولي الأمر في تأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجة الفعلية).
- تقرير طبي من التأمين الصحي مُعتمد ومختوم من اللجنة الطبية العامة التابع لها الطالب موضخا به الحالة المرضية.
- صورة من خطاب المستشفى الحكومي موضح به تاريخ وموعد دخول الطالب وخروجه .
- إفادة بغياب الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التي تغيب فيها مختوم بختم رئيس اللجنة أو ختم لجنة النظام والمراقبة .

  • الطالب الذي حدث له عذر مرضي مفاجئ أثناء أدائه امتحان الدور الأول مما أحال دون استمراره في أداء الامتحان ،وذلك بتقرير أعده الطبيب (الزائرة الصحية) ورئيس اللجنة معاً ، مع تقديم أصل محضر إثبات الحالة.
  • 4 صور طبق الأصل من استمارة (٥ د)،(٦ د) معتمدة من لجنة النظام والمراقبة يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تأدية الامتحان وميعاد خروجه بسيارة الإسعاف ، وإلتماس من ولي أمر الطالب برغبته في تأجيل امتحان المادة التي أُصيب فيها نجله للدور الثاني بالدرجة الفعلية.
  • أصحاب الأعذار القهرية مثل :

- العالقين بالخارج بسبب ظروف قهرية : (تقدم صورة من جواز السفر موضح بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد).
 

-حالات الوفاة من الدرجة الأولى (تقدم أصل شهادة الوفاة).
 

- حالة ولادة للطالبة التي تؤدي الامتحان (تقدم أصل شهادة المولود - الشهادة الطبية مختومة ومعتمدة من مستشفى عام).
 

-تزامن موعد بطولة رياضية رسمية خارج البلاد مع مواعيد عقد امتحانات الدور الأول في كل المواد أو بعضها (يُقدم أصل خطاب الاتحاد الرياضي + صورة من تأشيرة الخروج والدخول للبلاد + صورة طبق الاصل من القرار الوزاري باسم الطالب ومحدد بها موعد إقامة البطولة)
 

- الحالات المتضررة من الكوارث الطبيعية المفاجئة مثل ( هدم المنزل - السيول…)

جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026  وذلك للنظامين الجديد والقديم.

 

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب النظام الجديد يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026، وتستمر حتى الخميس الموافق 27 أغسطس 2026.

كما تبدأ امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب النظام القديم يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026، وتستمر حتى الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب مدارس المكفوفين، حيث تبدأ امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026، وتستمر حتى الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026، وفقًا للجدول المعتمد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة الدور الأول بالمدارس اعتبارًا من غد الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

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