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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تداول نموذج إجابة الفيزياء بعد تصويره بإحدى لجان تظلمات الثانوية العامة 2026

نموذج إجابة الفيزياء
نموذج إجابة الفيزياء
ياسمين بدوي

شهد موقع التواصل الإجتماعي  فيسبوك اليوم ، تداولا لصورة  نموذج إجابة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 ، بالتزامن مع بدء إطلاع الطلاب المتظلمين على أوراقهم اليوم في لجان تظلمات الثانوية العامة 2026 

وأكد أحد المعلمين ويدعى نبيل حشمت على صفحته على فيس بوك أن صورة نموذج إجابة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 المتداولة تم تصويرها من إحدى لجان تظلمات الثانوية العامة 2026 اليوم 


 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها بدأت إرسال موعد ومكان الإطلاع على أوراق متظلمي الثانوية العامة على رابط تظلمات الثانوية العامة 2026

و يمكن للطالب من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 ، معرفة مكان الإطلاع و تاريخ الإطلاع و موعد الإطلاع بالساعة ، وعنوان مكان الإطلاع بالتفصيل 

 تظلمات الثانوية العامة 2026 .. ما هي ضوابط وإجراءات الإطلاع ؟

 

  •  حضور الطالب بمفرده لمقر تظلمات الثانوية العامة 2026 أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.
  •  لابد من الإلتزام بالحضور فى الموعد المحدد للإطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
  •  تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر 
  •  يتم الإطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالي) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.
  •  يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

تظلمات الثانوية العامة 2026 
 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تظلمات الثانوية العامة 2026 ، لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2025 / 2026؛ اعتباراً من  الخميس الموافق 30 يوليو 2026 لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 
 

رابط تظلمات الثانوية العامة 2026  ، يمكن الآن الدخول عليه والتقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الإطلاع إلكترونياً من خلال الضغط على :‏ https://tazalom.emis.gov.eg 

تظلمات الثانوية العامة 2026 نموذج إجابة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 امتحان الفيزياء

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