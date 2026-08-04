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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

على مساحة خمسة أفدنة .. انطلاقة جديدة لتوسعات جامعة المنوفية بمدينة السادات

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
مروة فاضل

وقّع الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والمهندس محمد عادل رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، عقد التمليك النهائي لقطعة أرض بمساحة خمسة أفدنة بمدينة السادات في خطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو استكمال مشروعات الجامعة المستقبلية بالمدينة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن توقيع العقد يعكس التعاون المثمر بين جامعة المنوفية وجهاز تنمية مدينة السادات، ويجسد دعم مؤسسات الدولة لخطط الجامعة التوسعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك رؤية استراتيجية تستهدف إنشاء مجتمع جامعي متكامل بمدينة السادات يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن خطة الجامعة للتوسع بمدينة السادات تمتد على مساحة 200 فدان، حيث تستهدف فى أول خطواتها إنشاء جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية كأحد المشروعات التعليمية القومية التي تتبناها الجامعة، لتقديم برامج تكنولوجية حديثة ومتخصصة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يدعم رؤية الدولة في التوسع في الجامعات التكنولوجية والأهلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضاف أن أعمال التجهيزات والإنشاءات بالموقع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وجارٍ الانتهاء من إنشاء السور الخارجي تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل التنفيذ.

وأوضح رئيس الجامعة أن خطة التوسع بمدينة السادات تمتد أيضا إلى الخمسة أفدنة لإقامة منشآت تعليمية وبحثية وخدمية متطورة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة، ويدعم دورها في تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية والعمرانية بالمنطقة.

وأعرب الدكتور أحمد القاصد عن سعادته أن هذه الخطوة المهمة تأتي بالتزامن مع احتفال جامعة المنوفية باليوبيل الذهبي لتأسيسها، ليجسد استمرار مسيرة الجامعة في التوسع والتطوير على مدار خمسين عامًا من العطاء والتميز. 

وأكد أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية تعزز مكانتها الأكاديمية والبحثية، وتدعم رؤيتها في بناء منظومة تعليمية عصرية تستجيب لمتطلبات المستقبل، بما يليق بتاريخ الجامعة وإسهاماتها الوطنية على مدار نصف قرن.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عادل، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن توقيع عقد التمليك النهائي يمثل خطوة مهمة نحو دعم المشروعات التعليمية والتنموية بمدينة السادات، مشيرًا إلى حرص جهاز المدينة على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتنفيذ مشروعات جامعة المنوفية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التوسع العمراني والاستثمار في التعليم.

وأضاف أن جهاز مدينة السادات يعمل بالتنسيق الكامل مع الجامعة لمتابعة تنفيذ الأعمال بالموقع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مؤكدًا أن المشروع يمثل قيمة مضافة للمدينة، ويسهم في تعزيز مكانتها كمركز واعد للتعليم والبحث العلمي والتنمية، ويخدم الأجيال الحالية والقادمة.

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