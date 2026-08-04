محافظ المنوفية يقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام إلى 232 درجة بدلاً من 236

وافق اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على النزول بمجموع درجات القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2026 / 2027 ، وذلك لإستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ووفقاً لأعداد المتقدمين ، بحضور الأستاذ هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية .

حيث وافق محافظ المنوفية علي النزول بمجموع درجات القبول بالصف الأول الثانوي ( العام ، الرياضي ) من 236 درجة الى 232 درجة ، الثانوي العام ( الخاص ) الي 200 درجة ، الثانوي العام ( خدمات ) إلي 212 درجة ، وذلك بهدف إستكمال الكثافات الطلابية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

يأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على المستقبل التعليمي لأبنائه الطلاب ، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة للوصول بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة