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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يعزي عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية في وفاة والده

د. نظير عياد
د. نظير عياد
عبد الرحمن محمد

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى  الدكتور خالد عبدالعال، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، في وفاة والده ، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

كما يتوجه فضيلة المفتي بخالص المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا الله عز وجل أن يربط على قلوبهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع فضله ورحمته، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

أعلنت كلية أصول الدين بالقاهرة برئاسة الدكتور محمود حسين، عميد الكلية انطلاق الموسم الجديد للمشروع العلمي «نخبة إحياء الأزهر» بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية.

اعد صياغة الخبر بشكل مختلف تماما بدون كوبي وبست وبدون اختصار نهائيا بعنوان جيد وضع سبع كلمات مفتاحية للترند

كلية أصول الدين بالقاهرة تطلق مشروع «نخبة إحياء الأزهر» 

وصرح الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، أن مشروع «نخبة إحياء الأزهر» يهدف إلى تكريم الطلاب المصريين والوافدين بالجامعة ورفع مستواهم العلمي، مؤكدا أنه يمثل خطوة مهمة نحو دعم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة تحصيل العلم، إضافة إلى تقديم المنح والفرص التدريبية التي تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والتميز الأكاديمي، مما يعزز من مكانة جامعة الأزهر كمؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي.

وأضاف عميد الكلية أن التسجيل في البرنامج مسموح لطلاب الفرق: الثانية والثالثة والرابعة، المصريين والوافدين المقيدين في العام الجامعي 2026-2027 بكلية أصول الدين بالقاهرة، بشرط الحصول على تقدير ممتاز في السنة الدراسية الماضية، لافتا إلى أن اختيار المشاركين يعتمد على تقديراتهم الأكاديمية ونتائج المقابلات الشخصية التي ستجرى يوم الأحد 9 أغسطس 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة مجلس الكلية، بمشاركة أساتذة الكلية وممثلي جمعية سفراء الهداية.

وبين عميد الكلية أن مشروع «نخبة إحياء الأزهر» يوفر برنامجا مجانيا للطلاب، يشمل دراسة مواد تأسيسية وفق المنهج الأزهري في عدة مجالات مثل: النحو والبلاغة والمنطق وأصول الفقه والعقيدة والتصوف وغيرها، ويتضمن مستويات دراسية مختلفة ومسابقات تشجيعية، إضافة إلى شهادات اجتياز.

مفتي الجمهورية عميد كلية أصول الدين خالص التعازي وفاة والده

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