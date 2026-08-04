ورش إبداعية ومسابقات ثقافية بشمال سيناء ضمن فعاليات «عاصمة الثقافة المصرية 2026»

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ برامجها الثقافية و الفنية بمحافظة شمال سيناء، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الوعي و بناء الإنسان، وذلك ضمن فعاليات «عاصمة الثقافة المصرية 2026» شمال سيناء.

وقال مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء أشرف المشرحاني - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن قصر ثقافة العريش شهد يوما حافلا بالأنشطة الصيفية المتنوعة، حيث نظمت ورشة للقراءة الحرة وتلخيص الكتب، استهدفت تنمية مهارات التركيز والتحليل، وتعزيز القدرة على التعبير ومناقشة الأفكار، إلى جانب مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، قدمها أحمد محمود، أحد رواد القصر، بهدف تنمية الثقافة العامة وتحفيز الأطفال والشباب على القراءة والبحث والمعرفة.

وأضاف مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء ، أنه في إطار الاهتمام برعاية المواهب الأدبية، عقد نادي أدب الطفل بالقصر، لقاء تناول جمال اللغة العربية وأسس الكتابة القصصية، مستعرضا أهم عناصر بناء القصة و طرق تنمية الخيال والإبداع، كما احتضن القصر ورشة فنية في الرسم وتصميم بطاقات التهنئة باستخدام ألوان الفلوماستر والأويل باستيل، بإشراف الفنانة إيناس سمير، مدير قصر ثقافة العريش، بهدف تنمية الحس الفني وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى المشاركين.

وأشار إلى أن بيت ثقافة المساعيد، قدم عرضا لمسرح العرائس بعنوان "الحفاظ على نظافة البيئة" أعدته سلوى برعي، مسؤول النشاط، حيث تناول بأسلوب ترفيهي مبسط أهمية الحفاظ على البيئة، وغرس السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة ورشة للقراءة الحرة، تضمنت مناقشة كتاب "الفقير الطامح" للكاتب أمين أحمد العطار، قدمها جمال إبراهيم، مدير المكتبة، وتناول خلالها قيمة الطموح والمثابرة، وأهمية الاجتهاد في تحقيق النجاح، إلى جانب مناقشة الدروس المستفادة من أحداث الكتاب، بما يسهم في تنمية الوعي وترسيخ القيم الإيجابية لدى الأطفال.

وتؤكد هذه الفعاليات حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم برامج ثقافية وفنية متكاملة تجمع بين المعرفة والإبداع والترفيه الهادف، وتسهم في اكتشاف ورعاية المواهب، وتنمية الوعي الثقافي، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى النشء والشباب؛ بما يعزز الدور التنويري لوزارة الثقافة، ويواكب الاحتفاء باختيار شمال سيناء عاصمةً للثقافة المصرية لعام 2026.