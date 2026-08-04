بالشراشيب.. هدى المفتى تثير الجدل بفستان لافت

شاركت الفنانة هدى المفتى ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صور جديدة لها من آخر ظهور لها.

تفاصيل إطلالة هدى المفتى..

وظهرت هدى المفتى ، بإطلالة لافتة وجذابة مرتدية فستانا باللون الأسود ذات الشراشيب.

وتتميز هدى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد هدى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.