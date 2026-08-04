بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. انكسار الموجة الحارة

كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذارات المبكرة بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك انكسارا للموجة شديدة الحرارة بعد الارتفاع الملحوظ في قيم الحرارة والرطوبة.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموجة الحارة بدأت الأربعاء وكانت ذروتها السبت والأحد.



ولفتت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذارات المبكرة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة 38 وهذا أعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذه الفترة من السنة بحوالي 4 درجات.



وأردفت أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 30 درجة، لافتًا إلى أن هذا المعدل الطبيعي في أغسطس ولكن التحسن لن يكون ملحوظا بشكل كبير بسبب نسب الرطوبة.



واختتمت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذارات المبكرة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التحسن في درجات الحرارة يمكن ملاحظته في فترات الليل، وسيكون الجو لطيفًا.