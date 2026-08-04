إعصار قوي يقترب من اليابان والأرصاد تحذر من أمواج عاتية ورياح شديدة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء،من أمواج عاتية ورياح شديدة مع تحرك إعصار دولفين، وهو إعصار كبير وقوي، غرباً فوق المحيط الهادئ، مستبعدة أن يؤثر الإعصار بشكل مباشر على المناطق في جنوب غرب اليابان التي تضررت جراء الزلزال القوي الذي وقع الأسبوع الماضي.

وأضافت الهيئة أنه حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، كان الإعصار، وهو الثالث عشر الذي تشهده اليابان هذا العام، يتحرك غرباً بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة جنوب جزيرة تشيتشيجيما في أرخبيل أوجاساوارا، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 216 كيلومتراً في الساعة.

وأوضحت أن الإعصار لا يُتوقع أن يضرب مباشرة محافظة كوماموتو، التي تضررت من الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة في 28 يوليو، لكنها حذرت من أن المناطق التي أضعف الزلزال تماسك تربتها تظل عرضة للانهيارات الأرضية حتى مع هطول كميات محدودة نسبياً من الأمطار.

كما دعت السلطات اليابانية السكان في المناطق المتضررة إلى متابعة أحدث معلومات الوقاية من الكوارث، في ظل احتمال هبوب رياح قوية.

وحذرت الهيئة أيضاً من أن محافظة أوكيناوا ومنطقة أمامي التابعة لمحافظة كاجوشيما في جنوب غرب اليابان قد تشهد أمواجاً مرتفعة ورياحاً قوية خلال الفترة من الأربعاء إلى السبت.

وتوقعت الهيئة أن يصل ارتفاع الأمواج في أرخبيل أوجاساوارا إلى 11 متراً الثلاثاء، قبل أن يتراجع إلى تسعة أمتار الأربعاء، محذرة في الوقت نفسه من احتمال هطول أمطار غزيرة خلال هذه الفترة.