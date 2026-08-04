التموين تكشف ضوابط الأوكازيون الصيفي.. تخفيض حقيقي للأسعار

كشف الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، تفاصيل انطلاق الأوكازيون الصيفي 2026، موضحًا أن وزير التموين أصدر القرار بالأمس بهدف تحقيق توازن بين مصلحة المواطن ومصلحة التاجر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم الإتاحة للمواطن لشراء احتياجاته بأسعار مخفضة من خلال تخفيض حقيقي.



وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، أن الأوكازيون يساعد التاجر على صرف سلعه الموجودة لديه وينشط حركة البيع.

واستطرد أن وزارة التموين شددت الضوابط المنظمة للتخفيضات والتأكيد على إعلان السعر قبل التخفيض وبعده ويتم المقارنة مع السنة السابقة من خلال مقارنة الفواتير.

ولفت إلى أن التاجر يتوجه لمديرية التموين ببطاقة الرقم القومي لطلب التخفيض وهذا أمر اختياري حيث لا تجبر الوزارة أحد على الدخول في الأوكازيون.



