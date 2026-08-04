الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والرطوبة ترفع الإحساس بحرارة الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء تغيرات محدودة في درجات الحرارة، وسط استمرار الأجواء الصيفية الحارة وارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، بالتزامن مع نشاط للرياح على فترات متقطعة وتكوّن الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق.

وفي هذا السياق،أكد الدكتور محمود القياتي، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء تشهد تغيرات طفيفة في درجات الحرارة على عدد من مناطق الجمهورية، موضحًا أن الانخفاض المحدود في درجات الحرارة لن ينعكس بشكل كبير على الإحساس الفعلي بالأجواء، في ظل استمرار الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة، والتي تزيد من الشعور بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

انخفاض محدود في درجات الحرارة.. والرطوبة العامل الأكثر تأثيرًا

وأوضح الدكتور محمود القياتي خلال صباح الخير يا مصر أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إلا أن نسب الرطوبة المرتفعة تظل العامل الأكثر تأثيرًا على الإحساس بدرجات الحرارة، حيث يشعر المواطن بدرجات حرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

وأضاف أن الأجواء الصيفية الحارة ما زالت تسيطر على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة خلال ساعات النهار، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

طقس حار رطب نهارًا.. وتحسن نسبي خلال ساعات الليل

وأشار نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس يكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال النهار، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وأضاف أن الأجواء تبدأ في التحسن تدريجيًا مع دخول ساعات المساء والليل، حيث يصبح الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يمنح شعورًا أفضل نسبيًا مقارنة بفترة النهار.

شبورة مائية في الصباح الباكر وتحذيرات لقائدي المركبات

وأكد الدكتور محمود القياتي أن من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات الأولى من الصباح تكون الشبورة المائية على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضح أن الشبورة تشمل الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وشدد على ضرورة التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان كافية، وتشغيل الكشافات المناسبة أثناء القيادة في أوقات الشبورة، حفاظًا على سلامة الجميع.

نشاط للرياح يخفف الإحساس بالحرارة

وأضاف الدكتور محمود القياتي أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وهو ما يسهم في تحسين الإحساس بالأجواء، خاصة خلال ساعات المساء، ويعمل على تلطيف الطقس نسبيًا رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 41 درجة، والصغرى 30 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة، والصغرى 29 درجة.

نصائح مهمة للمواطنين

واختتم الدكتور محمود القياتي تصريحاته بتوجيه عدد من النصائح للمواطنين، مؤكدًا أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض فقدان الجسم للسوائل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

كما دعا إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصورة مستمرة للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بحالة الطقس، بما يساعد المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتعامل الآمن مع الظروف الجوية المختلفة.