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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا .. الزمالك يفسخ عقد أوشينج بالتراضي

الزمالك يفسخ عقد بارون أوشينج بالتراضي
الزمالك يفسخ عقد بارون أوشينج بالتراضي
ميرنا محمود

أعلن الإعلامي طارق السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن نادي الزمالك أنهى بشكل رسمي تعاقده مع اللاعب الكيني بارون أوشينج، بعد الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي، لينتهي مشواره مع القلعة البيضاء بعد فترة لم تشهد حضوره بشكل مؤثر داخل الفريق. 

وكتب طارق السيد:رسميًا..الزمالك يفسخ تعاقده مع الكيني بارون أوشينج .


ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة وديه أمام فريق جينيس استعدادا لمواجهة أوتوهو في اياب دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، خوض مباراة ودية   أمام فريق جينيس أحد أندية القسم الثالث، في إطار الاستعداد للقاء العودة أمام أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة في تجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة للفترة المقبلة في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في كأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.

طارق السيد الزمالك الكيني بارون أوشينج

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