الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد تامر عبدالحميد وهديل البنا

تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد تامر عبدالحميد، وحسابه الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بداعي نشر محتوى يحمل الإساءة للنادي والتشكيك في الذمم المالية لأعضاء مجلس الإدارة، ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة.

كما تقدم النادي بشكوى ضد الحساب الإلكتروني الموثق باسم هديل البنا، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بداعي نشرها محتوى يتضمن إساءات وتنمر ضد رئيس نادي الزمالك.

وتقرر إحالة الشكويين إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما جاء فيهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.