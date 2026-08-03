تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

أثار الزلزال الذي شعر به عدد من المواطنين في مصر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات تزعم أن الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس تنبأ بوقوع الهزة الأرضية قبل حدوثها.

وتزامن تداول هذه الادعاءات مع تصريحات سابقة لهوجربيتس تحدث فيها عن احتمالات نشاط زلزالي في بعض مناطق العالم خلال فترة زمنية محددة، دون أن يحدد مصر أو يذكر موعدًا دقيقًا لوقوع زلزال بها.

وفي المقابل، حسم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الجدل، مؤكدًا أن التنبؤ بموعد ومكان وقوع الزلازل على المدى القصير غير ممكن علميًا، وأن ما يمكن تحديده فقط هو المناطق الأكثر عرضة للنشاط الزلزالي على مدى سنوات طويلة، وليس تحديد يوم أو ساعة وقوع الزلزال.

وأوضح المعهد أن مصر لا تقع على حزام زلزالي مباشر، لكنها قد تتأثر بهزات ناتجة عن مناطق نشطة في البحرين المتوسط والأحمر، مشيرًا إلى أن شبكات الرصد تعمل على مدار الساعة لتسجيل أي نشاط زلزالي وإعلان نتائجه فورًا.

ويؤكد خبراء الزلازل أن أي ادعاءات تحدد موعدًا دقيقًا لوقوع زلزال لا تستند إلى أسس علمية، داعين المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.