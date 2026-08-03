بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هيتخصم كام من رصيد العداد أبو كارت "فرق الشرائح"

يتساءل أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع عن قيمة الخصم من الرصيد عند الانتقال من شريحة لأخرى بعد تطبيق التعريفة الجديدة وزيادة متوسط أسعار الكهرباء بنسبة 12%.

و يقوم عداد الكهرباء أبو كارت بخصم فرق شرائح الاستهلاك عند الانتقال من شريحة إلى أخرى كما هو معروف حيث يتم خصم فرق الشرائح حسب الاستهلاك الشهري ويبدأ الاستهلاك من يوم 1 في الشهر حيث يعود العداد إلي الشريحة الأولي.

ويستعرض صدى البلد لقرائه المبالغ التى تخصم عند الانتقال من شريحة الى أخرى بعد زيادة أسعار الكهرباء وهي...

خصم فرق الشرائح فى العداد أبو كارت

عند الانتقال من الشريحة الأولي للشريحة الثانية التي تبدأ من 51 حتى 100كيلو يتم خصم 49 جنيها، بالإضافة إلى 2 جنيه خدمة العملاء.

عند الانتقال من الشريحة الثانية للثالثة التي تبدأ من 0 إلى 200 وتبدأ إذا تخطي المستهلك 100 كيلو فيتم خصم 147 بالإضافة إلى 6جنيهات.

عند الانتقال من الشريحة الثالثة إلى الرابعة والتي تبدأ من من 201 إلي 350 يتم خصم 173 جنيها بالإضافة إلي 11 جنيها.

عند الانتقال لبداية الشريحة الخامسة التى تبدأ من 351 إلى 650 كيلوات يتم خصم 194 بالإضافة إلى 16 جنيها خدمة العملاء.

عند الانتقال للشريحة السادسة و تبدأ من 0 إلي 1000 كيلو فعندما يتعدى الاستهلاك 650 كيلو يتم خصم 251.5 بالإضافة إلى 25 جنيها خدمة العملاء.

وعند ما يتعدى الاستهلاك 1000 كيلو يتم الانتقال للشريحة السابعة والتى تبدأ من 0 الى أكتر من 1000، فيتم خصم 328 جنيها عند بداية الشريحة أى عند استخدام 1001 كيلو بالإضافة إلى 40 جنيها خدمة العملاء ليصبح المبلغ 368 جنيها.

قيمة فاتورة كهرباء أغسطس

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 34 جنيها عند استهلاك 50 كيلووات.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 100 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء أو قيمة الخصم من الرصيد 83 جنيها.

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 200 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 230 جنيها.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 350 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء عند استهلاك 300 كيلو 403 جنيهات.

الشريحة الخامسة: من 0 إلى 650 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 400 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 795 جنيها.

وعند استهلاك 500 كيلو تكون قيمة الفاتورة 811 جنيها، وعند استهلاك 600 كيلو تكون قيمة الفاتورة 1025 جنيها

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات إجمالي الاستهلاك عند 700 كيلووات تكون الفاتورة 1687 جنيها.

وعند استهلاك 800 كيلو تكون قيمة الفاتورة 1928 جنيها

وعند استهلاك 900 كيلو تكون قيمة الفاتورة 2169 جنيها.

وعند استهلاك 1000 كيلو تكون قيمة الفاتورة 2410 جنيهات

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات عند استهلاك 2000 كيلووات تكون فاتورة الكهرباء بـ 5480 جنيها

