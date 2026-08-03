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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: رفعنا درجة الجاهزية بجميع منشآت الهيئة عقب الهزة الأرضية

الهيئة العامة للرعاية الصحية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
أ ش أ

أكد الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم رفع درجة الجاهزية بجميع المستشفيات والمجمعات الطبية ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع المتابعة اللحظية للموقف من خلال غرف إدارة الطوارئ والأزمات بالهيئة وفروعها وذلك في أعقاب الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنين فجر اليوم.

وتتابع الهيئة - وفق بيان - على مدار الساعة جاهزية أقسام الطوارئ والرعايات المركزة، وتوافر الأطقم الطبية بجميع المنشآت الصحية التابعة لها، إلى جانب التأكد من كفاءة منظومات الكهرباء والطاقة الاحتياطية والغازات الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية في إطار منظومة الدولة المتكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ بما يضمن الحفاظ على جاهزية المنشآت الصحية واستدامة تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت استمرار تقديم خدماتها الصحية بكامل الجاهزية من خلال جميع منشآتها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع مواصلة المتابعة الدقيقة للموقف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة والجودة العالية.

وجددت الهيئة تأكيدها أن سلامة المواطنين وجودة واستمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية تمثل أولوية قصوى، وأن جميع فرق العمل بالهيئة على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يعكس جاهزية منظومة التأمين الصحي الشامل وقدرتها على الاستجابة بكفاءة واحترافية في مختلف الظروف.

الهيئة العامة للرعاية الصحية المستشفيات المجمعات الطبية

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