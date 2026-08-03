زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط وشرق المتوسط

ضربت هزة أرضية قوية بلغت قوتها 5.7 درجة على مقياس ريختر، في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم الاثنين، مناطق واسعة في مصر وعدداً من دول منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، شملت فلسطين، والأردن، ولبنان، وسوريا، والسعودية، وقبرص، وإسرائيل، بالإضافة إلى أجزاء من المملكة المتحدة.

وشعر بالهزة سكان القاهرة الكبرى والمحافظات المصرية في ساعة مبكرة من الصباح، إلى جانب العديد من المدن والعواصم بالدول المجاورة. وتواصل المراكز والمراصد الفلكية والجيوفيزيقية متابعة رصد التبعات والتفاصيل المتعلقة بعمق الزلزال ومركزه، فيما لم تُسجل حتى اللحظة أي خسائر بشرية أو مادية.