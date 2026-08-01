حملة مسائية مكبرة بالهرم.. ضبط 26 جونية مخلفات وتروسيكلات وإزالة 11 خيمة فريزة

شنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة من خلال الإدارة العامة للمتابعة؛ بالتنسيق مع شرطة المرافق وحي الهرم، حملة مسائية مكبرة بفيصل.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن التصدّي لظاهرة القمامة العشوائية والقضاء على أعمال "الفريزة" وتفتيش المخلفات في الشوارع الرئيسية والميادين.

واستهدفت الحملة مراجعة الحالة العامة بشارع فيصل الرئيسي وترعة المريوطية بنطاق حي الهرم، وذلك بحضور اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، واللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وأسفرت الجهود الميدانية خلال الحملة عن تحقيق النتائج التالية:

-ضبط وسحب (26) جونية فرز مخلفات.



-ضبط عدد (2) تروسيكل يُستخدمان في أعمال الفرز والتجميع العشوائي.

-إزالة وهدم (11) خيمة مخصصة لأعمال الفرز والمبيت العشوائي.

-تم إلقاء القبض على (9) أفراد أثناء قيامهم بأعمال الفرز غير القانونية في الشارع العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تأتي هذه الحملات المكثفة ضمن استراتيجية محافظة الجيزة لإعادة الانضباط للشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري، والحد من الظواهر السلبية التي تعوق حركة المواطنين وتضر بالمظهر العام بنطاق أحياء المحافظة.