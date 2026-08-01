قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديلات في لائحة الدوري للموسم الجديد
ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة لـ19 شهيدا
6 تريليونات جنيه إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من 2026
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 3 أغسطس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
بتصميم رياضي عصري.. كل ما تريد معرفته عن جاجوار I-Pace
إحنا نرد ليه!.. إعلامي يكشف سبب تجاهل الزمالك لخطاب الأهلي الموجه لاتحاد الكرة
زوجة ضحية سفاح الإسماعيلية تروي اللحظات الأخيرة: خرج لإطعام أطفاله وعاد في كفن
هاني حتحوت: اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي ويؤكد ثقته في لجنة الحكام الجديدة
فريق سيدات تنس الأهلي يتوج ببطولة الدوري العام
برشلونة يفتح الباب أمام رحيل فيران توريس وينتظر عرضًا رسميًا من سان جيرمان
وظائف بـ 15 ألف جنيه شهريا.. قدم الآن
الكهرباء: نظام الشرائح يحقق العدالة الاجتماعية والدولة تتحمل 371 مليار جنيه دعمًا سنويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مسائية مكبرة بالهرم.. ضبط 26 جونية مخلفات وتروسيكلات وإزالة 11 خيمة فريزة

حملة مكبرة على الفريزة
حملة مكبرة على الفريزة
أحمد زهران

شنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة من خلال الإدارة العامة للمتابعة؛ بالتنسيق مع شرطة المرافق وحي الهرم، حملة مسائية مكبرة بفيصل.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن التصدّي لظاهرة القمامة العشوائية والقضاء على أعمال "الفريزة" وتفتيش المخلفات في الشوارع الرئيسية والميادين.

واستهدفت الحملة مراجعة الحالة العامة بشارع فيصل الرئيسي وترعة المريوطية بنطاق حي الهرم، وذلك بحضور اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، واللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وأسفرت الجهود الميدانية خلال الحملة عن تحقيق النتائج التالية:
-ضبط وسحب (26) جونية فرز مخلفات.

-ضبط عدد (2) تروسيكل يُستخدمان في أعمال الفرز والتجميع العشوائي.

-إزالة وهدم (11) خيمة مخصصة لأعمال الفرز والمبيت العشوائي.

-تم إلقاء القبض على (9) أفراد أثناء قيامهم بأعمال الفرز غير القانونية في الشارع العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تأتي هذه الحملات المكثفة ضمن استراتيجية محافظة الجيزة لإعادة الانضباط للشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري، والحد من الظواهر السلبية التي تعوق حركة المواطنين وتضر بالمظهر العام بنطاق أحياء المحافظة.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة رفع مخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

كريستيانو رونالدو وأسرته

خير البر عاجله.. كريستيانو رونالدو يستعد للزواج بجورجينا بعد 10 سنوات من الحب

ترشيحاتنا

أحمد المحمدي في إندونيسيا

استقبال جماهيري كبير لأحمد المحمدي في إندونيسيا

يحي عطية الله

الوداد المغربي يعلن عودة يحيى عطية الله

عمر كمال

الأهلي يحسم موقف عمر كمال عبد الواحد ويغلق الملف نهائيا

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد