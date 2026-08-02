قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال والكونفدرالية بالقاهرة
رسميا.. إعفاء الأهلي من الدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية
مستوطنون يوسعون بؤرًا استيطانية شمال رام الله
الزمالك يشارك من الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال أفريقيا.. واستثناء 3 أندية فقط من البداية
تصادم طائرتي هليكوبتر ​خلال ​مكافحة حرائق الغابات في اليونان
رئيس الوزراء: مستمرون في حصر وتطوير الأصول غير المستغلة وطرحها أمام المستثمرين
البرنامج الميداني للوبائيات.. الصحة تبدأ تدريب أول دفعة إقليمية لمسار الصحة النفسية
إضراب أطقم الضيافة يجبر ويست جيت الكندية على إلغاء 300 رحلة طيران
10 محطات .. كيف انتقل ترامب من التهديد بالتصعيد إلى منح الدبلوماسية فرصة
بعد نجاح المرحلة الأولى.. مطور X تطلق المرحلة الثانية من «بيانكي إليوس» بالساحل الشمالي
هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ترفع القمامة من الهرم والطالبية وإمبابة
منع الصرف الوهمي وثبات سعر الرغيف.. مزايا منظومة الخبز الجديدة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة: انطلاق المرحلة الثانية لـ حياة كريمة في 3 مراكز

الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة مع مراسل صدى البلد
الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة مع مراسل صدى البلد
أحمد زهران

أكد الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أن أعمال التنفيذ للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل محافظة الجيزة ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة في ثلاثة مراكز وهم العياط والبدرشين ومنشأة القناطر، ضمن خطة الدولة لاستكمال تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد،  إن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية، يأتي في مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل الغاز الطبيعي.

وأشار نائب محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل بالتوازي على إنهاء عدد من الملفات المزمنة التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشيرا إلى أنه تم إعداد حلول مؤقتة لأزمة برك الخيام والعسيلي، لحين تنفيذ المشروع المتكامل بالتعاون مع وزارة الإسكان، والذي يستهدف معالجة الأزمة بشكل جذري ودائم.

وأشار الشهابي إلى أن خطة التطوير تشمل كذلك منطقة عرب أبو ساعد، باعتبارها إحدى المناطق التي تحتاج إلى تدخلات تنموية متكاملة، مؤكدا أن المحافظة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية بالمراكز والمدن.

وأختتم نائب محافظ الجيزة تصريحاته، أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها وفق خطة زمنية محددة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

الزمالك

أحمد حسن: إدارة الزمالك تجتمع باللاعبين لتحفيزهم قبل بداية الموسم الجديد

السياحية الرياضية

«المتحدة» تدعم السياحة الرياضية بحملة «يلا ساحل».. والاتحاد الدولي للجودو يشيد بالمبادرة

دلفي يعلن مواجهة الأهلي

نادي دلفي يواجه الأهلي وديًا الأربعاء المقبل على ملعب التتش

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد