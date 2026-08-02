نائب محافظ الجيزة: انطلاق المرحلة الثانية لـ حياة كريمة في 3 مراكز

أكد الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أن أعمال التنفيذ للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل محافظة الجيزة ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة في ثلاثة مراكز وهم العياط والبدرشين ومنشأة القناطر، ضمن خطة الدولة لاستكمال تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية، يأتي في مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل الغاز الطبيعي.

وأشار نائب محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل بالتوازي على إنهاء عدد من الملفات المزمنة التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشيرا إلى أنه تم إعداد حلول مؤقتة لأزمة برك الخيام والعسيلي، لحين تنفيذ المشروع المتكامل بالتعاون مع وزارة الإسكان، والذي يستهدف معالجة الأزمة بشكل جذري ودائم.

وأشار الشهابي إلى أن خطة التطوير تشمل كذلك منطقة عرب أبو ساعد، باعتبارها إحدى المناطق التي تحتاج إلى تدخلات تنموية متكاملة، مؤكدا أن المحافظة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية بالمراكز والمدن.

وأختتم نائب محافظ الجيزة تصريحاته، أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها وفق خطة زمنية محددة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.