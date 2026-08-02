مشادة بين حمو بيكا و3 شباب خليجيين في العجوزة بسبب التصوير.. والواقعة تنتهي بالصلح

شهدت منطقة العجوزة مشادة كلامية بين مطرب المهرجانات حمو بيكا وثلاثة شباب يحملون جنسيات خليجية، وذلك بسبب رفضه التصوير معهم، قبل أن تنتهي الواقعة دون تصعيد.

وبحسب ما تم تداوله، بدأت الواقعة عندما طلب الشباب التقاط صور تذكارية مع حمو بيكا، إلا أنه اعتذر عن التصوير، ليتطور الموقف إلى مشادة كلامية بين الطرفين.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن مدير أعمال حمو بيكا تدخل لاحتواء الموقف، وطلب من الشباب الانتظار لحين الانتهاء من شراء بعض الأغراض، إلا أن المشادة تجددت، وتبادل الطرفان الاتهامات، قبل أن يتم احتواء الموقف في النهاية.

وأكدت المصادر أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات أو تحرير محاضر رسمية، بعدما نجح الحاضرون في إنهاء الخلاف بين الطرفين، لتعود الأوضاع إلى طبيعتها.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين مؤيد لموقف حمو بيكا في الاعتذار عن التصوير، وآخرين رأوا أن الموقف كان يمكن احتواؤه منذ البداية دون حدوث مشادة