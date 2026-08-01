قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديلات في لائحة الدوري للموسم الجديد
ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة لـ19 شهيدا
6 تريليونات جنيه إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من 2026
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 3 أغسطس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
بتصميم رياضي عصري.. كل ما تريد معرفته عن جاجوار I-Pace
إحنا نرد ليه!.. إعلامي يكشف سبب تجاهل الزمالك لخطاب الأهلي الموجه لاتحاد الكرة
زوجة ضحية سفاح الإسماعيلية تروي اللحظات الأخيرة: خرج لإطعام أطفاله وعاد في كفن
هاني حتحوت: اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي ويؤكد ثقته في لجنة الحكام الجديدة
فريق سيدات تنس الأهلي يتوج ببطولة الدوري العام
برشلونة يفتح الباب أمام رحيل فيران توريس وينتظر عرضًا رسميًا من سان جيرمان
وظائف بـ 15 ألف جنيه شهريا.. قدم الآن
الكهرباء: نظام الشرائح يحقق العدالة الاجتماعية والدولة تتحمل 371 مليار جنيه دعمًا سنويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الوداد المغربي يعلن عودة يحيى عطية الله

يحي عطية الله
يحي عطية الله
رباب الهواري

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي رسميًا تعاقده مع الظهير الأيسر يحيى عطية الله، ليعود إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لمدة موسم واحد، وذلك ضمن خطة الإدارة لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

ورحب الوداد بعودة يحيى عطية الله عبر بيان رسمي، أكد خلاله أن استعادة اللاعب تمثل إضافة قوية للفريق، في ظل ما يمتلكه من خبرات كبيرة على المستويين المحلي والقاري، إلى جانب معرفته الكاملة بأجواء النادي وتاريخه وقيمه، وهو ما يسهل عملية اندماجه سريعًا مع المجموعة.

ونشر النادي المغربي الصور الرسمية الخاصة بتوقيع اللاعب على عقود انضمامه، حيث ظهر عطية الله مرتديًا قميص الوداد خلال مراسم التوقيع، في إعلان أنهى كافة التكهنات بشأن مستقبله، ليبدأ صفحة جديدة مع الفريق الذي شهد أبرز محطات مسيرته الكروية.

وأكد الوداد أن التعاقد مع عطية الله يأتي في إطار تدعيم مركز الظهير الأيسر، والاستفادة من إمكانياته الفنية والبدنية، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة داخل الفريق، ومساعدة النادي على تحقيق أهدافه خلال الموسم المقبل، سواء في المنافسات المحلية أو القارية.

ويُعد يحيى عطية الله أحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا بقميص الوداد خلال السنوات الماضية، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، قبل أن يخوض تجارب احترافية خارج المغرب.

كما خاض اللاعب تجربة مع النادي الأهلي، تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، وشارك في عدد من المباريات، مستفيدًا من خبرة المنافسة في البطولات الكبرى، قبل أن يقرر العودة مجددًا إلى ناديه السابق.

طموحات كبيرة مع الجماهير

وتأمل جماهير الوداد أن ينجح يحيى عطية الله في استعادة مستواه المعروف، وأن يشكل إضافة قوية للفريق خلال الموسم الجديد، خاصة مع طموحات النادي في المنافسة بقوة على الألقاب، مستفيدًا من خبراته السابقة ومعرفته الكبيرة ببيئة الوداد ومتطلبات جماهيره

الاهلي يحيي عطية الله الوداد المغربي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

كريستيانو رونالدو وأسرته

خير البر عاجله.. كريستيانو رونالدو يستعد للزواج بجورجينا بعد 10 سنوات من الحب

ترشيحاتنا

لميس الحديدي

وساطة ياسين منصور لم تنجح.. تفاصيل مبادرة لإنهاء الخلاف بين الخطيب وهاني أبو ريدة

لميس الحديدي

لميس الحديدي: الأهلي كان يتطلع إلى بدء تنفيذ خطة لتطوير الكرة المصرية

اكسترا نيوز

مصر تنطلق بالتصدير تستهدف مضاعفة عدد الشركات المصدرة ودعم الصناعات بالمحافظات

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد