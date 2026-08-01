الوداد المغربي يعلن عودة يحيى عطية الله

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي رسميًا تعاقده مع الظهير الأيسر يحيى عطية الله، ليعود إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لمدة موسم واحد، وذلك ضمن خطة الإدارة لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

ورحب الوداد بعودة يحيى عطية الله عبر بيان رسمي، أكد خلاله أن استعادة اللاعب تمثل إضافة قوية للفريق، في ظل ما يمتلكه من خبرات كبيرة على المستويين المحلي والقاري، إلى جانب معرفته الكاملة بأجواء النادي وتاريخه وقيمه، وهو ما يسهل عملية اندماجه سريعًا مع المجموعة.

ونشر النادي المغربي الصور الرسمية الخاصة بتوقيع اللاعب على عقود انضمامه، حيث ظهر عطية الله مرتديًا قميص الوداد خلال مراسم التوقيع، في إعلان أنهى كافة التكهنات بشأن مستقبله، ليبدأ صفحة جديدة مع الفريق الذي شهد أبرز محطات مسيرته الكروية.

وأكد الوداد أن التعاقد مع عطية الله يأتي في إطار تدعيم مركز الظهير الأيسر، والاستفادة من إمكانياته الفنية والبدنية، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة داخل الفريق، ومساعدة النادي على تحقيق أهدافه خلال الموسم المقبل، سواء في المنافسات المحلية أو القارية.

ويُعد يحيى عطية الله أحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا بقميص الوداد خلال السنوات الماضية، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، قبل أن يخوض تجارب احترافية خارج المغرب.

كما خاض اللاعب تجربة مع النادي الأهلي، تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، وشارك في عدد من المباريات، مستفيدًا من خبرة المنافسة في البطولات الكبرى، قبل أن يقرر العودة مجددًا إلى ناديه السابق.

طموحات كبيرة مع الجماهير

وتأمل جماهير الوداد أن ينجح يحيى عطية الله في استعادة مستواه المعروف، وأن يشكل إضافة قوية للفريق خلال الموسم الجديد، خاصة مع طموحات النادي في المنافسة بقوة على الألقاب، مستفيدًا من خبراته السابقة ومعرفته الكبيرة ببيئة الوداد ومتطلبات جماهيره