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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام البكالوريا المصرية ، سيشهد تنوعا في أساليب التقييم ، حيث يتعرض الطلاب لأنماط متنوعة من أدوات التقييم بما يحسن آداءهم الأكاديمي ، مع اتاحة فرص متعددة للتقدم للاختبارات من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة والتقييمات الأسبوعية والشهرية ، ويشترط حصول الطالب على 50% من الدرجات لدخول الامتحان

ما هي شهادة البكالوريا المصرية؟


شهادة البكالوريا المصرية هي النظام الدراسي الوطني الجديد للمرحلة النهائية للتعليم قبل الجامعي في جمهورية مصر العربية.
 

ولقد حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحليل الأنظمة المحلية القائمة، ودراسة التجارب التعليمية الرائدة حول العالم أثناء تطوير البكالوريا المصرية؛ للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تصميم المناهج، وأساليب التقييم، وتنمية مهارات الطلاب؛ بهدف تصميم نظام وطني متكامل يدمج مميزات النظم الدولية، ويراعي خصوصية المجتمع المصري، واحتياجاته التنموية.

وتعطي البكالوريا المصرية الأولوية للطلاب بصفتهم قلب العملية التعليمية، بحيث لا يقتصر عامهم الدراسي على تلقي المعرفة، بل المشاركة الفعالة في تطبيقها في مواقف حياتية مختلفة؛ بهدف تمكين الطلاب من المنافسة في البيئات الأكاديمية والنجاح في الحياة الجامعية والعملية.

وتهدف البكالوريا إلى إعداد طلاب قادرين على التعامل مع متغيرات سوق العمل، من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، وتنمية روح المبادرة والعمل الجماعي.

تقليل ضغوط الاختبار الواحد

من السمات الأساسية لنظام البكالوريا المصرية الجديد تخفيف الضغوط المرتبطة بالاختبار الواحد نظرًا لأنها تتيح أكثر من فرصة للتقدم للاختبارات النهائية؛ حيث تمنح الفرصة للطلاب لإظهار مستواهم الأكاديمي الفعلي، وتجاوز الحالات
الطارئة حال حدوثها، بما يحقق العدالة التعليمية للطلاب.
 

المعارف والمهارات في البكالوريا المصرية 
 

كما يراعي نظام البكالوريا المصرية تنوع المعارف والمهارات المطلوبة لطلاب القرن الحادي والعشرين، من خلال أربعة مسارات تخصصية جديدة بدلاً من مسارين فقط، لإعطاء الطلاب المساحة الكافية لاستكشاف المجالات العلمية والإنسانية، والتطبيقية الحديثة، بما يتوافق مع قدراتهم، وطموحاتهم المستقبلية.
 

كما يمتد نظام البكالوريا المصرية ليشمل تنمية شخصية الطلاب، وتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية، من خلال برامج وأنشطة تطبيقية تسهم في اكتساب المهارات الحياتية، وبناء شخصية قادرة على الموازنة بين التعلم والتفاعل الإيجابي مع المجتمع.
 

وبذلك، تشكل شهادة البكالوريا المصرية رحلة تعليمية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل من الطلاب، يمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تمكنه من الإسهام الفاعل في بناء مستقبل مصر.

مميزات مناهج البكالوريا المصرية


* تعتمد مناهج البكالوريا على منهجية تعليمية حديثة تقدم محتوى تعليميًّا تفاعليًّا متسلسلا بنظام يحقق فهمًا أعمق لدى الطلاب.


* تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع العديد من المؤسسات التعليمية العالمية للإستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المناهج، على سبيل المثال التعاون مع هيئة البكالوريا الدولية في تصميم ومراجعة مناهج البكالوريا المصرية، لضمان جودة المناهج، وتوافقها مع الممارسات الدولية.


* تعزيز تدريس المواد العلمية واللغات الأجنبية، من خلال توسيع مجالات التعاون مع المراكز الثقافية الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب في مهارات التواصل الأكاديمي على المستوى العالمي.


* تتضمن الكتب الدراسية مساحات تعليمية مخصصة لاكتساب المهارات الأساسية لدى الطلاب، مثل: مهارات التحليل والاستدلال، والتفكير النقدي، والتوازن في إصدار الأحكام، والتفسير المدعوم بالأدلة.


* استعانت الوزارة بالخبرات اليابانية، بهدف تطوير جودة تعليم المواد العلمية، ومواكبة أحدث المعايير العلمية المعتمدة في الاختبارات الدولية.


* تم تصميم مناهج البكالوريا المصرية بعد مراجعة المناهج التعليمية للسنوات السابقة، بما يحقق نواتج تعلم واضحة ( وهي عبارات توضح ما يتوقع أن يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وقيم وما يستطيع فهمه وتطبيقه بعد دراسة محتوى تعليمي)، وهى قابلة للقياس، تنعكس على أداء الطلاب، وبما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.

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