تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، تبدأ مرحلة جديدة من رحلة الطلاب وأسرهم، وهي مرحلة تنسيق القبول بالجامعات لعام 2026.

وتعمل وزارة التعليم العالي على تنظيم عملية التنسيق وفق قواعد محددة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وسط توقعات بتغير الحدود الدنيا للقبول في بعض الكليات مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لمؤشرات النجاح وتوزيع مجاميع الطلاب.

طلاب

وكشف رفعت فياض، المتخصص في ملف التعليم، عن أن نسبة النجاح العامة هذا العام بلغت 75.1%، مقارنة بـ 79.2% في العام الماضي، أي بانخفاض يقترب من 4.1%، مؤكدًا أن هذا التراجع ظهر في الشعب الثلاث: الأدبي، وعلمي علوم، وعلمي رياضة.

طلاب

وأشار إلى أن من الملاحظات اللافتة هذا العام عدم وجود أوائل مكررين، حيث جاء ترتيب الأوائل من الأول حتى العاشر دون أي تكرار للمراكز.

الحد الأدنى للقبول في جميع الكليات

وزير التعليم



وأكد رفعت فياض أن طلاب الثانوية العامة لا ينبغي أن يشعروا بالقلق بشأن التنسيق، مشددًا على أن الحد الأدنى للقبول في جميع الكليات سيتراجع مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن الانخفاض سيكون متقاربًا مع نسبة تراجع المجاميع هذا العام، وقد تصل نسبة التراجع في التنسيق 2%.

وأضاف فياض أن انخفاض أعداد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة سيؤدي إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة، مؤكدًا أن التنسيق سيتحرك إلى أسفل مقارنة بالعام الماضي.

موعد انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق

تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد اعتبارًا من الأربعاء 5 أغسطس 2026، وتستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026، ولمدة خمسة أيام متتالية.

وخلال هذه الفترة، يستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها إلكترونيًا في أي وقت قبل انتهاء المرحلة، على أن يكون آخر موعد لإجراء أي تعديل في تمام الساعة السابعة مساءً من اليوم الأخير.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2026.. النظام الحديث

حددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث على النحو التالي:

شعبة علمي علوم

-الحد الأدنى: 292 درجة.

-النسبة المئوية: 91.25%.

-عدد الطلاب: 23 ألفًا و154 طالبًا وطالبة.

شعبة علمي رياضيات

-الحد الأدنى: 275.5 درجة.

-النسبة المئوية: 86.09%.

-عدد الطلاب: 16 ألفًا و46 طالبًا وطالبة.

الشعبة الأدبية

-الحد الأدنى: 229 درجة.

-النسبة المئوية: 71.56%.

-عدد الطلاب: 55 ألفًا و567 طالبًا وطالبة.

-ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى بالنظام الحديث 94 ألفًا و767 طالبًا وطالبة.

الحدود الدنيا للنظام القديم

كما أعلنت الوزارة الحد الأدنى للطلاب المتبقين بالنظام القديم، وجاء كالتالي:

علمي علوم

-369 درجة.

-بنسبة 90%.

-عدد الطلاب: 21 طالبًا.

علمي رياضيات

-347 درجة.

-بنسبة 84.63%.

-عدد الطلاب: 7 طلاب.

الشعبة الأدبية

-270 درجة.

-بنسبة 65.85%.

-عدد الطلاب: 70 طالبًا.

-وبذلك يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم في المرحلة الأولى 98 طالبًا وطالبة.

تسجيل الرغبات إلكترونيًا

يتم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني باستخدام:

-رقم الجلوس.

-الرقم السري الخاص بالطالب.

ولا يحتاج الطالب إلى تقديم أي أوراق خلال هذه المرحلة، حيث تتم جميع الإجراءات إلكترونيًا.

75 رغبة لكل طالب

أتاح مكتب التنسيق لكل طالب تسجيل 75 رغبة كاملة، مع ضرورة استكمال جميع الرغبات قبل حفظ البيانات.

كما يحق للطالب تعديل ترتيب الرغبات أكثر من مرة طوال فترة المرحلة، ويُعتد بآخر تعديل تم تسجيله قبل غلق باب التقديم.

أماكن ومواعيد التسجيل

يمكن تسجيل الرغبات بطريقتين:

-من خلال الحاسب الشخصي على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة.

-من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وينتهي التسجيل في آخر أيام المرحلة في تمام الساعة السابعة مساءً.

خطوات تسجيل الرغبات

حددت وزارة التعليم العالي خطوات تسجيل الرغبات، والتي تشمل:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg/application/

-إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

-اختيار الكليات والمعاهد المتاحة وفقًا للشعبة.

-ترتيب الرغبات حسب الأولوية.

-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

-مراجعة الرغبات قبل الحفظ النهائي.

-طباعة إيصال التسجيل والاحتفاظ به.

قواعد يجب مراعاتها أثناء التسجيل

أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط عند تسجيل الرغبات، أبرزها:

-ترتيب الكليات وفق رغبة الطالب الفعلية.

-الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

-اختيار الكليات داخل النطاق الجغرافي الأول قبل الانتقال إلى النطاقات التالية.

-مراجعة الأقسام والشعب داخل الكليات، لأن كل قسم يمثل رغبة مستقلة.

-استكمال جميع الرغبات المطلوبة قبل انتهاء التسجيل.

مزايا التنسيق الإلكتروني

يتيح نظام التنسيق الإلكتروني عددًا من المزايا، من بينها:

-تسجيل الرغبات من أي مكان دون الحاجة إلى التوجه لمكتب التنسيق.

-إمكانية تعديل الرغبات طوال فترة المرحلة.

-تقليل أخطاء إدخال البيانات.

-الاحتفاظ بنسخة مطبوعة من الرغبات.

-الاستعلام عن نتيجة الترشيح إلكترونيًا فور إعلانها.