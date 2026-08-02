قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز يحتفلان بزفافهما السبت في ماديرا | تفاصيل
وزير العدل يفتتح مجمع محاكم بورفؤاد ببورسعيد
مفاجأة بشأن مصطفى شوبير.. استفسار أوروبي والأهلي يرفض التنازل عن حارسه
التعليم والاقتصاد على مائدة البرلمان.. مطالب بحماية الطلاب وحسم أزمة معلمي الحصة
رقم قياسي جديد للسباحة المصرية.. أحمد إسماعيل يسجل أسرع زمن في تاريخ 100 متر صدر
شوقى غريب لـ صدى البلد: سنتابع ملف مزدوجي الجنسية ومسابقة 2007 لم يتم إلعائها
تشييع جثمان والدة محمد شبانة إلى مثواها الأخير من الشيخ زايد | شاهد
الدول السبع في أوبك بلس تعدل مستويات إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق
شوقى غريب لـ صدى البلد: متابعين مزدوجي الجنسية ومفيش تأجيل بالدوري وطلبات العميد أوامر
الرئيس السيسي يتابع تطوير 4 موانئ استراتيجية ويوجه بسرعة التنفيذ
5 مرشحين وملفات تنتظر الحسم.. من يفوز برئاسة اتحاد الكرة السعودي؟
إنجاز جديد لفريق إيناكتس الإسماعيلية بجامعة قناة السويس في المسابقة الوطنية Enactus National Competition
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز جديد لفريق إيناكتس الإسماعيلية بجامعة قناة السويس في المسابقة الوطنية Enactus National Competition

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

 حقق فريق Enactus Ismailia بجامعة قناة السويس إنجازًا متميزًا في المسابقة الوطنية Enactus Egypt National Competition، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاء هذا الإنجاز بعد نجاح الفريق في التأهل إلى الدور النهائي للمسابقة الوطنية، عقب اختياره ضمن أفضل 15 جامعة من بين 35 جامعة مشاركة على مستوى الجمهورية.

يتكون الفريق من 206 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، تحت الإشراف الأكاديمي للدكتورة ياسمين محمد حسن، أستاذ مساعد بكلية العلوم، ويقود الفريق الطالب عمر محمد فهمي، بكلية هندسة العمارة.

وتمكن الفريق من تحقيق المركز الثالث على مستوى الـ League في نصف النهائى، كما حصل على جائزة The Inspirational Team Award على مستوى الجامعات، إلى جانب الفوز بثلاث من جوائز الرعاة، وهي: ExxonMobil First Award، وجائزة بيت التمويل الكويتي   KFH second award، وجائزة Service Leadership Award.

وجاء هذا الإنجاز من خلال تقديم مشروع KERN، وهو مشروع مبتكر يهدف إلى تحويل نوى البلح، أحد أكثر المخلفات الزراعية وفرة في مصر، إلى دقيق ذي قيمة غذائية يمكن استخدامه في صناعة الخبز والمخبوزات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية جامعة قناة السويس الهادفة إلى تنمية قدرات الطلاب، وتشجيعهم على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، بما يعزز ثقافة ريادة الأعمال، ويؤكد دور الجامعة في إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

ويجسد مشروع KERN نموذجًا عمليًا لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال تقليل الهدر الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل للسيدات في المجتمعات المحلية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويؤكد قدرة شباب جامعة قناة السويس على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في خدمة المجتمع وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

اكاديمية الشرطة

شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026.. تعرّف عليها

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

لطيفة - تووليت

بمكالمة فيديو.. تووليت ينهي أزمته مع لطيفة

أيام عمان لصنّاع الأفلام

أيام عمان لصنّاع الأفلام تمنح 23 جائزة لـ19 مشروعاً سينمائياً

محمد حديد

محمد حديد: تعلمت من والدتي الصدق واحترام الآخرين وبناتي تعرضن للانتقادات

بالصور

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد