إنجاز جديد لفريق إيناكتس الإسماعيلية بجامعة قناة السويس في المسابقة الوطنية Enactus National Competition

حقق فريق Enactus Ismailia بجامعة قناة السويس إنجازًا متميزًا في المسابقة الوطنية Enactus Egypt National Competition، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاء هذا الإنجاز بعد نجاح الفريق في التأهل إلى الدور النهائي للمسابقة الوطنية، عقب اختياره ضمن أفضل 15 جامعة من بين 35 جامعة مشاركة على مستوى الجمهورية.

يتكون الفريق من 206 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، تحت الإشراف الأكاديمي للدكتورة ياسمين محمد حسن، أستاذ مساعد بكلية العلوم، ويقود الفريق الطالب عمر محمد فهمي، بكلية هندسة العمارة.

وتمكن الفريق من تحقيق المركز الثالث على مستوى الـ League في نصف النهائى، كما حصل على جائزة The Inspirational Team Award على مستوى الجامعات، إلى جانب الفوز بثلاث من جوائز الرعاة، وهي: ExxonMobil First Award، وجائزة بيت التمويل الكويتي KFH second award، وجائزة Service Leadership Award.

وجاء هذا الإنجاز من خلال تقديم مشروع KERN، وهو مشروع مبتكر يهدف إلى تحويل نوى البلح، أحد أكثر المخلفات الزراعية وفرة في مصر، إلى دقيق ذي قيمة غذائية يمكن استخدامه في صناعة الخبز والمخبوزات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية جامعة قناة السويس الهادفة إلى تنمية قدرات الطلاب، وتشجيعهم على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، بما يعزز ثقافة ريادة الأعمال، ويؤكد دور الجامعة في إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

ويجسد مشروع KERN نموذجًا عمليًا لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال تقليل الهدر الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل للسيدات في المجتمعات المحلية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويؤكد قدرة شباب جامعة قناة السويس على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في خدمة المجتمع وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.