ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كوماموتو بغرب اليابان إلى 38 قتيلًا

أعلن مقر الاستجابة للكوارث في مقاطعة كوماموتو بجنوب غرب اليابان، اليوم /الأحد/ ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المقاطعة، الأسبوع الماضي، إلى 38 قتيلًا، بعد تأكيد وفاة شخصين آخرين.

وذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية، أنه حتى اليوم، بلغ عدد المنازل المتضررة 4 آلاف و42 منزلاً، كما لا تزال إمدادات المياه متوقفة عن 46 ألفًا و700 أسرة، فيما يقيم 8 آلاف و556 شخصاً في 206 مراكز إيواء، ولا يزال عدد الأشخاص الذين يلجأون إلى سياراتهم مجهولاً.

ويواجه الناجون من زلزال كوماموتو الحرارة الشديدة، إذ توفيت امرأة في السبعينيات من عمرها، اليوم، أثناء نومها داخل سيارة لجأت إليها عقب الزلزال ويبدو أن الوفاة نجمت عن ضربة شمس.

واعتُبرت وفاتها مرتبطة بالكوارث على الأرجح، حيث يُرجح أن يكون الإجهاد البدني والنفسي الناجم عن الحياة كنازحة من بين الأسباب المحتملة .. وتعد هذه أول حالة وفاة محتملة مرتبطة بالكارثة الناجمة عن الزلزال.

ومع توقع اشتداد حرارة الصيف في المناطق المتضررة من الزلزال، تسارع حكومة مقاطعة كوماموتو والحكومة المركزية في اليابان في الاستعداد لمساعدة النازحين على الانتقال إلى مرافق إجلاء ثانوية.