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غرفة شركات السياحة: التأشيرة الإلكترونية خطوة هامة لجذب 30 مليون سائح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة شركات السياحة: التأشيرة الإلكترونية خطوة هامة لجذب 30 مليون سائح

عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة هيثم عرفة
عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة هيثم عرفة
أ ش أ

قال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة هيثم عرفة إن إطلاق منظومة التأشيرات الإلكترونية الجديدة، والتي تتيح الحصول على تأشيرة سياحية لمصر عند الوصول، تمثل خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، وتسهيل إجراءات دخول السائحين؛ بما ينعكس إيجابًا على معدلات الحركة الوافدة، ولكنها في الوقت نفسه تمثل تحديا كبيرا أمام سلطات المطارات والقطاع السياحي على حد سواء.

وأضاف عرفة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن المنظومة تأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث جيوسياسية، وهو ما يستدعي توفير إجراءات أكثر مرونة وسرعة لجذب السائحين من الأسواق الخارجية.

وأوضح أن تطبيق النظام على 118 دولة مصدرة للسياحة يعد نقلة نوعية تدعم جهود الدولة لزيادة أعداد الزائرين، ويواكب التطور الرقمي في صناعة السياحة والسفر عالميا.

وتابع أن نجاح المنظومة سيعتمد على كيفية تنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع، وهي مسئولية سلطات المطار، وبما يضمن تقديم تجربة سلسة للسائح منذ لحظة وصوله، وحتى إنهاء إجراءات الخروج.

ولفت إلى أن شركات السياحة تواجه تحديا بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، واتخاذ خطوات جادة نحو استخدام آليات التحول الرقمي في التسويق، وتنفيذ البرامج، والتواصل المباشر مع السائح والحرص على الاستفادة من البرامج التدريبية التي تطرحها غرفة شركات السياحة في هذا الشأن لكافة العاملين.

وأكد أن النظام الجديد يتيح للمسافر الحصول على رمز الاستجابة السريع (QR Code) عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو من خلال شركات السياحة؛ ليتم تقديمه لمسئول الجوازات عند الوصول لاستكمال إجراءات إصدار التأشيرة، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار داخل المطارات، علمًا بأن النظام الورقي سيظل قيد العمل ولن يتم إيقافه تماما حتى تكتمل المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن تكلفة إصدار رمز الـQR تبلغ 6 دولارات  تضاف إلى قيمة تأشيرة الدخول البالغة 30 دولار؛ ليصل إجمالي الرسوم إلى 36 دولار، لافتًا إلى أنه خلال فترة التشغيل التجريبي يمكن استخراج الرمز من فروع البنوك الموجودة داخل صالات الوصول في حال تعذر الحصول عليه مسبقًا، كما أن سعر التأشيرة الإلكترونية يخضع لاعتبارات كثيرة تظل دائما محل بحث ومتابعة من الجهات المختصة بالدولة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إن المنظومة الإلكترونية الجديدة للتأشيرات، ستدعم نجاح استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح، وتتوافق مع الرؤية المستقبلية التي وضعتها وزارة السياحة لصناعة قطاع قوي مستدام، وجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وفريق العمل المعاون له في الوزارة، والذين يبذلون جهودا مضنية لتحقيق هدف مصر القومي باستقبال 30 مليون سائح سنويا".

وأضاف أن خطوة التأشيرة الإلكترونية تعتبر تجسيدا لجهود اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، وغرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، واللتان طالبتا مرارًا بالتحول الرقمي في نظام التأشيرات، بما يواكب الركب العالمي ويضع مصر على خريطة المقاصد السياحية الحديثة المتطورة".

عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة هيثم عرفة التطور الرقمي

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