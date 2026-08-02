اليوم.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستعلن بعد قليل عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

موعد انطلاق تنسيق الجامعات 2026

كما ستكشف عن فترة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وموعد بدء وغلق المرحلة الأولى.

تنسيق الجامعات 2026.. وجاء منشور الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك : “ انتظروا بعد قليل.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027”.

وتابعت: “ الإعلان عن فترة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وموعد بدء وغلق المرحلة الأولى.. احرصوا على متابعة الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المعلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي”.