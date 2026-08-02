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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 .. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات «علمي علوم»

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق تنسيق الجامعات 2026، يتزايد اهتمام طلاب الثانوية العامة، خاصة طلاب شعبة علمي علوم، بالتعرف على مؤشرات القبول في كليات الحاسبات والمعلومات، من خلال الاطلاع على الحدود الدنيا التي سجلتها الكليات في تنسيق الجامعات 2025، للاستفادة منها في توقع الحد الأدنى للقبول خلال العام الحالي.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم  

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات الحكومية 2025

تنسيق الجامعات 2025

 

مؤشرات تنسيق الجامعات.. الحدود كليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي علوم بـ تنسيق الثانوية العامة 2025

 

تنسيق الجامعات 2025

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة    292.0 

حاسبات وذكاء اصطناعي عين شمس   291.5 

حاسبات ومعلومات الإسكندرية    291.0 

حاسبات ومعلومات المنصورة      290.5 

حاسبات ومعلومات الزقازيق    290.0 

حاسبات ومعلومات طنطا     289.5 

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ     289.5 

حاسبات ومعلومات بنها   289.0 

حاسبات ومعلومات المنوفية    288.5 

حاسبات ومعلومات الفيوم     288.0 

حاسبات ومعلومات بني سويف    287.5 

حاسبات ومعلومات سوهاج     287.0 

حاسبات ومعلومات أسيوط   286.5 

حاسبات ومعلومات المنيا      286.0 

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026 مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم تنسيق الثانوية العامة 2025 تنسيق الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات الحكومية 2025

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