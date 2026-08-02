مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 .. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات «علمي علوم»

بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق تنسيق الجامعات 2026، يتزايد اهتمام طلاب الثانوية العامة، خاصة طلاب شعبة علمي علوم، بالتعرف على مؤشرات القبول في كليات الحاسبات والمعلومات، من خلال الاطلاع على الحدود الدنيا التي سجلتها الكليات في تنسيق الجامعات 2025، للاستفادة منها في توقع الحد الأدنى للقبول خلال العام الحالي.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات الحكومية 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات.. الحدود كليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي علوم بـ تنسيق الثانوية العامة 2025

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة 292.0

حاسبات وذكاء اصطناعي عين شمس 291.5

حاسبات ومعلومات الإسكندرية 291.0

حاسبات ومعلومات المنصورة 290.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق 290.0

حاسبات ومعلومات طنطا 289.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 289.5

حاسبات ومعلومات بنها 289.0

حاسبات ومعلومات المنوفية 288.5

حاسبات ومعلومات الفيوم 288.0

حاسبات ومعلومات بني سويف 287.5

حاسبات ومعلومات سوهاج 287.0

حاسبات ومعلومات أسيوط 286.5

حاسبات ومعلومات المنيا 286.0